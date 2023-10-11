Причиной стрельбы у аэропорта Пскова стала тренировка по борьбе с дронами

Стрельбу у аэропорта Пскова объяснили тренировкой по борьбе с дронами

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Звуки стрельбы у аэропорта Пскова в ночь на 11 октября связаны с проведением учений. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника издания, у аэропорта проводилась тренировка по обнаружению беспилотников в темное время суток и борьбе с ними с помощью стрелкового оружия.

О том, что звуки стрельбы связаны с учениями по борьбе с дронами, также рассказал источник «РИА Новости» в псковских силовых структурах.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что военные открыли огонь из автоматов по беспилотнику, который летел в сторону аэропорта Пскова. После этого дрон улетел.

В ночь на 30 августа беспилотники атаковали военно-гражданский аэропорт в Пскове, в результате чего загорелось несколько военно-транспортных самолетов Ил-76. После атаки дронов воздушное пространство в Псковской области временно закрыли для полетов, все ближайшие рейсы в аэропорту отменили.

В ту же ночь атакам дронов подверглись еще шесть российских регионов: беспилотники зафиксировали в Севастополе, Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Московской областях.

Украина в августе предупредила, что число атак дронов по объектам в России будет увеличиваться. Москва называет их террористическими акциями.