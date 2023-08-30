Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области

Президенту России Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотников на российскую территорию в ночь на 30 августа, заявил Песков. По его словам, сейчас эксперты выясняют маршруты дронов, летевших в Псковскую область

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Военные эксперты выясняют маршруты полетов украинских беспилотников в Псковскую область. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, залетели ли атаковавшие Псков беспилотники с территории Эстонии и Латвии, представитель Кремля ответил, что делать такие выводы — прерогатива военных экспертов.

«Не сомневаюсь, что в настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуацию в дальнейшем», — сказал он.

Песков заявил, что подавляющее большинство дронов летят в гражданские объекты. «Продолжаем и будем продолжать специальную военную операцию с тем, чтобы искоренить подобные угрозы», — подчеркнул Песков.

Он также подтвердил, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили об атаке украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 30 августа.

«Разумеется, верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию. Конечно, что касается таких массированных атак, информация доводится до его сведения», — отметил он.

В ночь на 30 августа в районе международного аэропорта Пскова (Кресты) прозвучали взрывы. Глава региона Михаил Ведерников сообщил, что аэропорт был атакован беспилотниками, а Минобороны «отражает эту атаку».

Губернатор уточнил, что жертв нет. По данным ТАСС, были повреждены четыре самолета Ил-76. В Росавиации рассказали РБК, что в аэропорту Пскова отменили шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два — «Икар».

Международный аэропорт Псков (Кресты) является не только гражданским, но и военным (совместного базирования).

Всего об атаках дронов сообщили в семи регионах России, беспилотники зафиксировали в Севастополе, Пскове, а также Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Московской областях.