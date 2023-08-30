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РЖД после атаки дронов увеличит количество мест в поездах Псков — Москва

РЖД после атаки дронов увеличит количество мест в поездах между Псковом и Москвой
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Федеральная пассажирская компания (ФПК, дочерняя компания ОАО «РЖД») на время закрытия псковского аэропорта включит дополнительные вагоны в составы поездов сообщением Псков — Москва, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В состав поезда № 9/10 будут добавлены два вагона: один купейный и один плацкартный. Благодаря этому в поезде появятся 90 дополнительных мест. В состав поезда № 63/64 ФПК пообещала включить два плацкартных вагона, это обеспечит 100 дополнительных мест.

«В случае необходимости дополнительные вагоны будут включаться в составы данных поездов до открытия городского аэропорта», — сообщила ФПК.

Вечером 29 августа военно-гражданский аэропорт Пскова атаковали беспилотники. В результате пожара загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. По данным ТАСС, повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Местное управление МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество.

После атаки дронов воздушное пространство в Псковской области закрыли для полетов, все рейсы в аэропорту на 30 августа отменены. В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что всего отменили восемь рейсов из этого аэропорта.

Помимо Псковской области, в ночь на 30 августа дроны атаковали Севастополь, Калужскую, Рязанскую, Орловскую, Брянскую и Московскую области.

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Попытки атаковать российские территории беспилотниками — это «агония киевского режима», у которого «уже нет других вариантов», заявила представитель МИДа Мария Захарова. Президенту России Владимиру Путину доложили о массированной атаке беспилотников, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, военные эксперты выясняют, по каким маршрутам прилетели дроны.

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