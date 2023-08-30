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Псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с 31 августа

Губернатор Ведерников: псковский аэропорт возобновит работу в штатном режиме с 31 августа
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Военная операция на Украине

Аэропорт Пскова 31 августа возобновит работу в штатном режиме, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«Если коротко: все в порядке! С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме», — написал Ведерников.

Все рейсы в аэропорту отменили после атаки беспилотников в ночь на 30 августа «до выяснения характера возможного повреждения ВПП [взлетно-посадочной полосы]», писал Ведерников. В пресс-службе Росавиации уточнили РБК, что были отменены шесть рейсов авиакомпании «Азимут» и два — «Икар».

Международный аэропорт Псков (Кресты) является не только гражданским, но и военным (совместного базирования). В результате атаки беспилотников были повреждены несколько военно-транспортных самолета Ил-76, сообщало региональное управление МЧС. По данным ТАСС, речь идет о четырех самолетах.

В ту же ночь атакам дронов подверглись еще шесть российских регионов: беспилотники зафиксировали в Севастополе, Калужской, Рязанской, Орловской, Брянской и Московской областях. Киев ранее предупреждал об увеличении числа атак дронов по объектам в России. Москва называет их террористическими акциями.

Теги
Псков аэропорты Михаил Ведерников дроны беспилотники
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