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МЧС подтвердило возгорание Ил-76 в аэропорту Пскова

МЧС сообщило о возгорании самолетов Ил-76 в аэропорту Пскова после атаки дронов
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Военная операция на Украине

В Пскове, где ночью беспилотники атаковали военно-гражданский аэродром, загорелись несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 23:28 29 августа. Для ликвидации возгорания были привлечены 65 человек и 21 единица техники.

По данным ТАСС, речь идет о четырех поврежденных военно-транспортных самолетах.

Вечером 29 августа дроны совершили атаку на военно-гражданский аэропорт в Пскове, после чего там начался пожар, пострадавших нет. Воздушное пространство над всей областью закрыли и отменили все авиарейсы через местный аэропорт на один день — 30 августа. По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, аэропорт возобновит работу 31 августа после оценки ущерба. Представитель спасательных служб сообщил, что пожар в аэропорту локализован, его тушение продолжается, угрозы распространения огня нет.

Теги
МЧС Псков Псковская область Ил-76 самолет Пожар беспилотники
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