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В районе аэропорта в Пскове раздались взрывы

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Военная операция на Украине
В аэропорту, который является и гражданским, и военным, были слышны взрывы, жители также видели зарево. Губернатор Ведерников позднее рассказал об отражении там атаки беспилотников

В районе аэропорта в Пскове звучат взрывы, сообщают очевидцы. Об этом также пишут в группе «ВКонтакте» «Подслушано Псков». В комментариях жители пишут, что видели зарево и слышали звуки сирены.

На кадрах, из Пскова, которые публикует Mash, слышны звуки, похожие на автоматные очереди.

Официальных сообщений о произошедшем пока нет. «Информация уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в аэропорту отражают атаку дронов.

Международный аэропорт Псков (Кресты) находится на юго-восточной окраине города и является не только гражданским, но и военным (совместного базирования), сказано на сайте аэропорта.

В прошлом году Ведерников рассказал о попытках беспилотников стран НАТО пересечь государственную границу с Россией в области. «Все это «мирное взаимодействие» цвело еще до начала специальной военной операции, и понятно, что сейчас все еще более обострилось», — сказал он.

В конце мая этого года два дрона ударили по нефтепроводу в Невельском районе области. Повреждения получило административное задание недалеко от деревни Литвиново, сообщал губернатор. Пострадавших не было.

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После произошедшего возбудили дело о теракте. Кроме того, в области решили сформировать отряд содействия обороне и безопасности. По словам главы региона, он «будет работать в сферах обороны, общественной безопасности, гражданской обороны, защиты населения в чрезвычайной ситуации» и «объединять муниципальные команды неравнодушных людей».

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Псков взрывы Псковская область
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