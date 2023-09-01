Губернатор Ведерников: в небе над Псковом обнаружен неопознанный объект, его нейтрализуют

Псковский губернатор сообщил о стрельбе по неопознанному объекту в небе

В небе над Псковом возле микрорайона Кресты обнаружили «неопознанный объект», приняты меры по его нейтрализации, сообщил губернатор Ведерников. По его словам, последствий на земле нет. Рядом находится аэропорт

Возле микрорайона Кресты в Пскове в небе обнаружили неопознанный объект, заявил губернатор области Михаил Ведерников в телеграм-канале. К публикации он прикрепил видео, на котором слышны звуки стрельбы.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет», — написал Ведерников.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о звуках стрельбы и работе ПВО в Пскове. Возле микрорайона Кресты находится международный аэропорт Пскова.

В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака дронов в России: о беспилотниках сообщили в семи российских регионах, в том числе в Пскове. Там дроны атаковали военно-гражданский аэропорт. В результате пожара загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. По данным ТАСС, повреждения получили четыре судна. Местное управление МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество.

После атаки дронов воздушное пространство в Псковской области закрыли для полетов, все рейсы в аэропорту на 30 августа отменены. В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что всего отменили восемь рейсов из этого аэропорта.

Ведерников позже рассказал, что при атаке пострадавших не было, гражданская инфраструктура повреждений не получила, а влетно-посадочная полоса оставалась в "нормативном состоянии". 31 августа аэропорт возобновил работу.

Киев предупреждал об увеличении числа атак дронов по объектам в России. Москва называет их террористическими акциями.