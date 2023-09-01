branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 1 сентября
EUR ЦБ: 104,94 (+0,49) Инвестиции, 31 авг, 17:12 Курс доллара на 1 сентября
USD ЦБ: 96,33 (+0,41) Инвестиции, 31 авг, 17:12
В российских школах ввели трудовое воспитание Общество, 00:30
Москва и Пекин обсудили границы «в дружественной атмосфере» Политика, 00:24
Псковский губернатор сообщил о стрельбе по неопознанному объекту в небе Политика, 00:13
Чего ждать от нового сезона КХЛ и кого называют фаворитами Спорт, 00:00
Что изменится в законах в сентябре Общество, 00:00
Компании почти перестали планировать покупки западного оборудования Экономика, 00:00
В Москве задержали второго за день главу районного отделения МВД Экономика, 31 авг, 23:59
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Международные резервы России за неделю увеличились на $1 млрд Экономика, 31 авг, 23:51
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 31 авг, 23:40
Регистратор не там и шины не те. За что начали штрафовать с 1 сентября Авто, 31 авг, 23:32
Россиянка разгромила украинку на US Open Спорт, 31 авг, 23:32
Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике Политика, 31 авг, 23:24
Футболист отказался от вызова в сборную России ради Армении Спорт, 31 авг, 23:11
Зеленский уволил главу района за появление в нетрезвом виде Политика, 31 авг, 23:06
Политика ,  
0 

Псковский губернатор сообщил о стрельбе по неопознанному объекту в небе

Губернатор Ведерников: в небе над Псковом обнаружен неопознанный объект, его нейтрализуют
В небе над Псковом возле микрорайона Кресты обнаружили «неопознанный объект», приняты меры по его нейтрализации, сообщил губернатор Ведерников. По его словам, последствий на земле нет. Рядом находится аэропорт

Возле микрорайона Кресты в Пскове в небе обнаружили неопознанный объект, заявил губернатор области Михаил Ведерников в телеграм-канале. К публикации он прикрепил видео, на котором слышны звуки стрельбы.

«В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет», — написал Ведерников.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о звуках стрельбы и работе ПВО в Пскове. Возле микрорайона Кресты находится международный аэропорт Пскова.

В ночь на 30 августа произошла крупнейшая с начала военной операции на Украине атака дронов в России: о беспилотниках сообщили в семи российских регионах, в том числе в Пскове. Там дроны атаковали военно-гражданский аэропорт. В результате пожара загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. По данным ТАСС, повреждения получили четыре судна. Местное управление МЧС подтвердило, что загорелись самолеты, но не уточнило их количество.

После атаки дронов воздушное пространство в Псковской области закрыли для полетов, все рейсы в аэропорту на 30 августа отменены. В пресс-службе Росавиации РБК сообщили, что всего отменили восемь рейсов из этого аэропорта.

Ведерников позже рассказал, что при атаке пострадавших не было, гражданская инфраструктура повреждений не получила, а влетно-посадочная полоса оставалась в "нормативном состоянии". 31 августа аэропорт возобновил работу.

Читайте на РБК Pro
Рост на 21% и более: пять китайских акций с привлекательным апсайдом
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума

Киев предупреждал об увеличении числа атак дронов по объектам в России. Москва называет их террористическими акциями.

Теги
Псков Михаил Ведерников ПВО
Материалы по теме
Песков заявил, что эксперты изучают маршруты дронов в Псковской области
Политика
МЧС подтвердило возгорание Ил-76 в аэропорту Пскова
Политика
Губернатор рассказал о состоянии взлетной полосы в Пскове после атаки
Политика