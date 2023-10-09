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Теракт на Крымском мосту ,  
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Движение по Крымскому мосту приостановят для машин из-за ремонта

Минтранс: движение авто по Крымскому мосту приостановят 10 октября из-за ремонта
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Теракт на Крымском мосту
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Автомобильное движение по Крымскому мосту перекроют днем 10 октября для проведения ремонтных работ, движения транспорта по нему не будет. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса в телеграм-канале.

Автодорожная часть моста будет закрыта с 10:00 до 17:00 мск 10 октября, отмечается в сообщении.

В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Как сообщил тогда вице-премьер Марат Хуснуллин, «одно пролетное строение автодорожной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению». К ночи 18 июля движение автомобилей возобновили по одной полосе в реверсивном режиме.

До этого, в октябре 2022 года, на мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом проходившего мимо поезда. Обрушились два автомобильных пролета ветки из Краснодара в Керчь, погибли четыре человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме, по нему арестовали восемь человек.

Россия обвинила Украину в этих атаках. Киев подтвердил причастность к обеим атакам.

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