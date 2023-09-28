Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на всю ночь

На Крымском мосту на всю ночь перекрыли движение автомобилей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на всю ночь — до 6:00 пятницы 29 сентября, говорится в телеграм-канале о ситуации на объекте.

Движение приостановили в 21:00 28 сентября, его планируют восстановить к 6:00 29 сентября.

Причины не указаны.

В последний раз движение по мосту перекрывали 27 сентября. До этого — 14 сентября, тогда над территорией полуострова силы ПВО сбили 11 дронов.

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Движение по Крымскому мосту регулярно приостанавливают из-за попыток его атаковать. Одна из последних попыток была 9 сентября, тогда Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских безэкипажных полупогружных катеров.

