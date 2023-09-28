 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Крымском мосту на всю ночь перекрыли движение автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли на всю ночь
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли на всю ночь — до 6:00 пятницы 29 сентября, говорится в телеграм-канале о ситуации на объекте.

Движение приостановили в 21:00 28 сентября, его планируют восстановить к 6:00 29 сентября.

Причины не указаны.

В последний раз движение по мосту перекрывали 27 сентября. До этого — 14 сентября, тогда над территорией полуострова силы ПВО сбили 11 дронов.

[ РБК ] По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта

Движение по Крымскому мосту регулярно приостанавливают из-за попыток его атаковать. Одна из последних попыток была 9 сентября, тогда Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских безэкипажных полупогружных катеров.
 

Теги
Крымский мост автотранспорт Крым
Материалы по теме
По Крымскому мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Общество
На Крымском мосту перекрыли движение машин
Общество
На Крымском мосту приостановили движение автомобилей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 16:27
Хакеры атаковали систему бронирования билетов: повлияет ли это на полеты Бизнес, 22:00
ЦСКА впервые в сезоне одержал разгромную победу в КХЛ Спорт, 21:52
Путин проиндексировал на 5,5% зарплаты дипломатам Экономика, 21:43
На Крымском мосту на всю ночь перекрыли движение автомобилей Общество, 21:41
Путин встретился с ливийским фельдмаршалом Хафтаром Политика, 21:38
«Спартак» забросил пять шайб подряд и победил «Северсталь» Спорт, 21:30
Захарова назвала агрессией отправку в Литву двух самолетов AWACS Политика, 21:26
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Умер бывший глава «Народной партии» и депутат Госдумы Райков Политика, 21:10
Что Владимир Путин обсуждал с лидером самого молодого государства Политика, 21:05
Глава Курчатовского института предложил возобновить ядерные испытания Политика, 21:02
Глава Минздрава заявил о подъеме заболеваемости COVID-19 в России Общество, 21:02
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Греческий клуб объявил о переходе Алана Дзагоева Спорт, 20:54
ФНС задумалась об «окраске» теневых доходов Экономика, 20:51