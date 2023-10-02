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Военная операция на Украине ,  
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Маск опубликовал мем с Зеленским, просящим помощи для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) мем с президентом Украины Владимиром Зеленским и пошутил на тему оказания военной помощи Киеву.

«Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощи в миллиард долларов», — написал он, прикрепив фото с лицом Зеленского, на лбу которого выступает вена (переделка известного мема «Напряженный парень с венами»).

29 сентября Маск поддержал заявление сенатора от штата Кентукки Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США.

Политик написал в X, что если руководство США «настаивает на финансировании правительства другой страны за счет собственного правительства», то вина за задержку бюджета лежит на его непримиримости. «Браво!» — ответил ему Маск.

В июне Маск задался вопросом «чем это кончится?» после сообщения о том, что Пентагон подготовил новый пакет военной помощи Украине.

До этого бизнесмен отмечал, что является «фанатом Украины, но не третьей мировой войны», которая, по его мнению, может начаться из-за попыток Киева вернуть Крым.

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Президент США Джо Байден 30 сентября вслед за обеими палатами конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла военная помощь Украине. Позднее он выразил надежду, что конгресс одобрит дополнительное финансирование с расходами на поддержку Киева.

Этому предшествовали прения в конгрессе между демократами и республиканцами. Так, демократическое большинство в сенате и меньшинство в палате представителей предлагало принять временный бюджет с заложенной помощью Украине на $6 млрд вместо $24 млрд, которые изначально просил Байден. Однако спикер палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти высказался за исключение средств на помощь Украине из этого законопроекта. Его предложение не поддержали, однако большинство выступили за отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн.

Зеленский, посетивший Вашингтон в сентябре, намеревался убедить членов конгресса в необходимости продолжения помощи его стране. Однако вместо выступления в конгрессе, в котором ему отказали из-за «нехватки времени», украинского президента ожидали отдельные встречи с законодателями из палаты представителей и сената.

Россия выступает против предоставления Западом военной помощи Украине, отмечая, что она не помешает российским военным достигнуть целей спецоперации.

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Илон Маск Владимир Зеленский военная помощь Украина США
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX

28 июня 1971 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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