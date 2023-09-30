Республиканцы предложили не помогать Украине для предотвращения шатдауна

С 1 октября правительство США может приостановить деятельность из-за расхождения конгрессменов по бюджету, лидер республиканцев призвал исключить поддержку Киева для решения вопроса. Байден обвиняет его в желании «ужасной сделки»

Кевин Маккарти (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Средства на помощь Украине следует исключить из законопроекта о временных расходах, чтобы обеспечить непрерывную работу правительства, предложил лидер республиканского большинства в палате представителей США Кевин Маккарти.

«Я думаю, если бы у нас был чистый проект без [помощи для] Украины, мы, вероятно, смогли бы довести [законопроект] до конца. Я думаю, если Сенат добавит Украину и сосредоточится на Украине, а не на Америке, я думаю... я думаю, это может вызвать реальные проблемы», — заявил он в эфире CNN.

При этом, большинство конгрессменов в сенате и палате представителей поддержали отдельную меру по финансированию Украины на $300 млн.

С 1 октября в Соединенных Штатах начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. Федеральное правительство — крупнейший работодатель страны, на него работают 4 млн американцев. По оценкам некоторых экономистов, включая совет экономических консультантов при Белом доме, каждая неделя шатдауна будет обходиться экономике снижением роста на 0,1%-0,2%.

Демократическое большинство в Сенате и меньшинство в палате представителей ранее предложило принять временный бюджет (в нем заложена помощь Украине на $6 млрд), который позволит правительству страну продлить работу на полтора месяца — до 17 ноября, несмотря на сопротивление Маккарти, его одобрила часть республиканцев.

Позицию Маккарти подверг критике президент Джо Байден, который обвинил его в «заключении ужасной сделки» ради сохранения власти. «Чтобы сохранить пост спикера, он готов пойти на некоторые вещи, которые, как он знает, несовместимы с конституционными процессами», — пояснил он. Байден сделал это заявление до предложения Маккарти о помощи Украине.

По сведениям CNN, Байден в начале следующей неделе соберет правительство, чтобы обсудить меры по поддержанию непрерывной работы в условиях шатдауна. В администрации нет единого мнения относительно продолжительности шатдауна. «Надейся на лучшее, но планируй худшее», — описал настроения в Белом доме один из собеседников телеканала.