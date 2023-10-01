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Военная операция на Украине ,  
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Ленд-лиз для Украины закончился

В США истек закон по ленд-лизу для Украины, по которому она ничего не получила
Сюжет
Военная операция на Украине
Предоставление помощи по ленд-лизу (в аренду) было рассчитано на 2023 финансовый год, он завершился. В США отмечали, что помогают Украине так, чтобы ей не пришлось за это платить. Москва выступает против западной поддержки Киева
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters
Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В США закончился 2023 финансовый год, на который было рассчитано предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу. «Страна.ua» отмечает, что по этой программе Киев так ничего и не получил, так как для его военной поддержки Вашингтон использовал другие механизмы.

Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая прошлого года. Согласно нему, Киев (и другие восточноевропейские государства) мог бы получать в 2023 финансовом году военную технику от Вашингтона в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве: среди них, например, пятилетний срок кредитования или оплата расходов, понесенных США в связи с арендой.

Закон был принят в Конгрессе почти единогласно. The Washington Post отмечала, что закон должен был помочь ускорить поставки техники Украине.

По данным Пентагона, во время Второй мировой войны США направили союзникам по ленд-лизу военных товаров более чем на $50 млрд (на 2020 год сумма была эквивалентна $690 млрд): из них $31 млрд ушел на помощь Великобритании, $11 млрд — СССР, среди получателей были также Франция, Китай и другие страны.

Как писала Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена в апреле этого года, Вашингтон решил не прибегать к ленд-лизу, отдавая предпочтение способам помощи, за которые бы Киеву не пришлось платить. Газета отмечала, что задействовать механизм могут в том случае, если бы произошло снижение двухпартийной поддержки помощи Украине.

Именно такая ситуация складывается на сегодняшний момент. 1 октября Конгресс одобрил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. Затем его подписал Байден. Таким образом США смогли избежать приостановки работы правительства — шатдауна — из-за несогласованного бюджета.

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Средства на помощь Киеву из временного бюджета исключили по предложению спикера палаты представителей конгресса Кевина Маккарти (республиканец). Президент Байден (демократ) призвал его обеспечить предоставление поддержки Украине «в этот критический момент».

Россия выступает против предоставления Западом военной помощи Киеву. Москва отмечала, что страны, идущие на такой шаг, вовлечены в конфликт, при этом подобная поддержка с их стороны не помешает России достигнуть целей спецоперации.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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