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Военная операция на Украине ,  
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Сенат США предложил выделить $6 млрд на помощь Украине до середины ноября

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Военная операция на Украине
Эта сумма заложена во временный бюджет, который Сенат должен принять, чтобы США избежали шатдауна. Но у американских законодателей все чаще возникают разногласия по вопросу помощи Украине. Москва осуждает такое содействие Киеву
Владимир Зеленский в Конгрессе США
Владимир Зеленский в Конгрессе США (Фото: Shawn Thew / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Сенат опубликовал законопроект о временном бюджете США до 17 ноября и включил в него финансирование помощи Украине в размере $6 млрд, передает Politico.

Это меньше, чем запрашивал президент Джо Байден. Как передает Reuters, он просил Конгресс о выделении $24 млрд (срок не уточнялся). Необходимость такого финансирования Белый дом связывал с продолжающимся контрнаступлением Украины.

Конгресс должен до конца сентября согласовать проект бюджета, хотя бы краткосрочный, в противном случае наступит шатдаун. С 1 октября в стране начинается новый финансовый год, и если финансирование к этой дате не согласуют, то федеральному правительству придется приостановить работу. В последний раз шатдаун в США случился при президенте Дональде Трампе в 2018 году.

Помимо средств на помощь Киеву, в проекте заложены еще $6 млрд на помощь в случае стихийных бедствий. Однако в нем не заложены средства на борьбу с миграционными проблемами. Как отмечает Forbes, с этим могут не согласиться республиканцы, что застопорит принятие законопроекта, особенно в Палате представителей, где демократы потеряли большинство. Кроме того, все больше разногласий вызывает размер помощи Украине.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский посетил США, он провел встречу с Байденом, а также некоторыми членами Конгресса — в частности, лидерами Демократической и Республиканской партий в Сенате Чаком Шумером и Митчем Макконнеллом. Переговоры с ними он охарактеризовал как «откровенные, подробные» и доверительные. По его словам, на четкие вопросы он давал прямые ответы. По данным The Washington Post, законодателей интересовали темы, «связанные с подотчетностью, стратегией и тактикой».

Россия осуждает предоставление помощи Украине. Кремль не раз отмечал, что поставки вооружений и другое содействие со стороны Вашингтона говорят о его вовлеченности в конфликт Москвы и Киева.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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