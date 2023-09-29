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Президент Финляндии предсказал проблемы на границе с Россией

Ниинисте: мы ожидаем трудности на границе с Россией и готовы на них ответить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что в будущем страна столкнется с трудностями на границе с Россией, сообщает финское издание Iltaelehti.

«Мы замечаем, что наша граница с Россией удивительно мирная. Возможно, это из-за того, что они перебросили свои войска на Украину. Несомненно, в будущем нас ждут трудности», — сказал Ниинистё на совместном брифинге с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.

Финский президент также предупредил, что в ближайшее время стоит ожидать враждебной реакции России на членство Финляндии в НАТО. По его словам, страна уже рассмотрела все возможные варианты агрессии и готова отреагировать, однако наиболее вероятным будет сценарий кибератак.

«Как члены НАТО, мы максимально повысили свою безопасность. В этих условиях мы делаем все что можем. Сдерживание, обеспечиваемое защитой НАТО, имеет важное значение для нашей страны», — отметил Ниинистё.

Президент Латвии выразил надежду, что Финляндия разместит своих солдат в местах базирования сил НАТО в странах Балтии. По его словам, министерства обороны обеих стран уже ведут переговоры по этому вопросу.

В этом году 28 февраля Финляндия начала строительство ограждения на границе с Россией. В сентябре был сдан тестовый участок ограждения, которое представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой.

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Финляндия вступила в НАТО, став 31-м членом альянса, 4 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что расширение НАТО — это «очередное посягательство» на интересы России, и пообещал, что Москва примет контрмеры.

21 февраля прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создать новый Ленинградский военный округ, а также армейский корпус в Карелии в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Теги
Финляндия Саули Ниинистё Россия граница
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