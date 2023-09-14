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Финляндия ввела в эксплуатацию первый участок забора на границе с Россией

Yle: Финляндия ввела в эксплуатацию пробный участок забора на границе с Россией
Фото: Markku Ulander / Global Look Press
Фото: Markku Ulander / Global Look Press

Финляндия завершила строительство пробного участка заграждения на границе с Россией в районе населенного пункта Иматра и ввела его в эксплуатацию, передает Yle.

Забор, дорожное полотно вдоль него и система наблюдения полностью готовы к использованию, пишет издание. Работавшие на объекте строители покинули его территорию, хотя им еще требуется завершить доработки. Теперь погранслужба округа Юго-Восточная Финляндия будет патрулировать этот участок в таком же режиме, как и другие.

Забор был готов еще в середине августа, но с тех пор проект дорабатывался, сообщил телеканалу его руководитель Исмо Курки. «Сейчас наша задача — собрать впечатления тех, кто будет пересекать границу, о том, как заграждение действует», — сказал он.

Сооружение представляет собой железное решетчатое полотно, закрытое сверху колючей проволокой.

Пограничная служба Финляндии предложила поставить забор вдоль части границы с Россией в сентябре 2022 года. Решение было принято из-за изменений обстановки с безопасностью в стране, объяснили тогда власти.

Строительство началось в феврале. Тестовый участок длиной 3 км и стоимостью €6 млн планировали возвести к июню. На нем власти хотели проверить, выдержит ли забор зимние морозы, снеговые нагрузки или «возможное скопление людей, прибывающих с востока». Однако затем сдачу перенесли на сентябрь из-за «недочетов в договоре на строительство».

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К российской границе прилегают финские области Южная и Северная Карелия, а также Кюменлааксо, Кайнуу, Северная Похьянмаа, Южная Финляндия и Лапландия. С российской стороны с Финляндией граничат три региона — Мурманская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

Как отмечает Yle, власти намерены продолжить строительство заграждений. В будущем на восточной границе планируется построить еще 200 км забора, в основном в Юго-Восточной Финляндии. Подготовительные работы, по словам Исмо Курки, начнутся осенью этого года, а строительство — зимой. На первом этапе на границе соорудят еще 70 км забора.

Теги
Финляндия забор государственная граница
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