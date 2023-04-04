Кремль назвал вступление Финляндии в НАТО посягательством на интересы

Вступление в НАТО влияет на двусторонние отношения Москвы с этими странами, отметил Кремль. Финляндию примут в НАТО 4 апреля

Посол Финляндии в НАТО Клаус Корхонен (слева) и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / EPA / ТАСС)

Вступление Финляндии в НАТО приведет к очередному обострению ситуации, также это посягательство на российские интересы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России. И именно так мы это воспринимаем. Это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению безопасности и в тактическом, и стратегическом плане», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что при этом ситуация с Финляндией «коренным образом» отличается от ситуации с Украиной, потому что скандинавская страна никогда не становилась «антироссией» и с ней никогда не было споров. Россия примет контрмеры, какие посчитает необходимыми.

«Это не может не влиять на характер двусторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами альянса. Альянс все-таки является структурой недружественной, а во многом враждебной для Российской Федерации», — заявил Песков.

Финляндия должна официально присоединиться к альянсу 4 апреля, и таким образом число членов НАТО вырастет до 31. Ее вступление на прошлой неделе одобрили две последние страны блока — Турция и Венгрия.

Хельсинки подал заявку на присоединение к Североатлантическому альянсу в прошлом мае. До этого финский президент Саули Ниинистё позвонил российскому лидеру Владимиру Путину, отметив, что Финляндия не собиралась «тихо исчезать за углом». Потом он также отметил, что дискуссия была спокойной и хладнокровной. Путин в ходе телефонного разговора с коллегой назвал отказ Хельсинки от традиционной политики нейтралитета ошибкой.

Позднее российский президент заявил, что в случае размещения в Финляндии инфраструктуры альянса Россия будет отвечать зеркально.