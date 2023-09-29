 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

RAND описала три сценария эскалации конфликта между Россией и НАТО

RAND: НАТО может сдержанно отреагировать на упреждающий удар со стороны России
Сюжет
Военная операция на Украине
НАТО может сдержанно отреагировать на упреждающий российский удар или выразить возмущение, но возможен и потенциальный военный ответ со стороны альянса, полагают эксперты RAND

Продолжающийся конфликт на Украине несет в себе риски непреднамеренной эскалации, в том числе напрямую между Россией и НАТО, говорится в докладе американской исследовательской корпорации RAND.

Эксперты приводят три сценария, которые могут привести к такой эскалации.

  • Гибель чиновников НАТО в результате российского удара на Украине. Это может привести к политическому давлению внутри альянса с требованием выступить с коллективным ответом. Россия в таком случае может подождать и посмотреть на реакцию блока либо упредить любую атаку, нанеся удар по НАТО, предполагают эксперты.
  • Гибель американских военных в результате маневров России рядом с американскими самолетами-разведчиками. В этом случае США столкнутся с необходимостью отреагировать и, возможно, нанести удары по российскими самолетам или базам. Москва может воспринять любой ответ Вашингтона как крайне эскалационный, что побудит ее задуматься о нанесении удара.

  • Россия «ошибочно» решит, что НАТО собирается напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Существенное увеличение численности сил альянса у российских границ и дискуссии о перспективе членства Украины в блоке или гарантиях безопасности может убедить Москву, что НАТО готово непосредственно вмешаться в конфликт. Тогда Россия, полагают эксперты, может начать настаивать на прекращении огня либо нанести упреждающий удар по объектам НАТО, чтобы ослабить его возможности или предотвратить вмешательство блока в конфликт на Украине. В этом случае Североатлантический альянс может отреагировать на удар сдержанно или выказать возмущение, но могут последовать и прямые военные действия со стороны блока, полагают эксперты.

Российская военная операция на Украине продолжается с февраля прошлого года. Москва неоднократно выступала с критикой НАТО, страны-члены которого оказывают Киеву военную помощь, поставляя технику и оружие. Таким образом, отмечали в Кремле, Североатлантический альянс де-факто уже вмешался в конфликт на Украине.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине НАТО Россия эскалация
Материалы по теме
Захарова обвинила США и НАТО в координации атаки на штаб в Севастополе
Политика
Медведев заявил о готовности России к прямому конфликту с НАТО
Политика
Bloomberg узнал об учениях НАТО по защите подводных кабелей от диверсий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 102,1 (+0,12) Инвестиции, 28 сен, 16:27 Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 97 (+0,5) Инвестиции, 28 сен, 16:27
Антидопинговое агентство США назвало «манипуляцией русских» дело Валиевой Спорт, 08:48
Минобороны сообщило, куда направят военных осеннего призыва Политика, 08:46
Из Китая через Иран: как логисты России тестируют новые маршруты импорта Pro, 08:42
Генштаб заявил, что планов дополнительных мобилизационных мероприятий нет Политика, 08:40
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:39
ФАС поддержала возвращение пива на стадионы Общество, 08:27
RAND описала три сценария эскалации конфликта между Россией и НАТО Политика, 08:20
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин обсудил добровольцев с Евкуровым и экс-командиром ЧВК «Вагнер» Политика, 08:14
Заводы, киберпреступники и дефицит специалистов: что ждет ИТ-индустрию РБК и Kaspersky, 08:05
Палата представителей США проголосовала за выделение Украине $300 млн Политика, 07:26
Гадкий он: почему компании продвигают плохих сотрудников Pro, 07:11
Куда сходить в октябре: лекции, киносказки, балет, фестивали и другое Life, 07:00
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Минобороны заявило об уничтожении 11 украинских дронов ночью Политика, 06:57