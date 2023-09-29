RAND: НАТО может сдержанно отреагировать на упреждающий удар со стороны России

RAND описала три сценария эскалации конфликта между Россией и НАТО

НАТО может сдержанно отреагировать на упреждающий российский удар или выразить возмущение, но возможен и потенциальный военный ответ со стороны альянса, полагают эксперты RAND

Продолжающийся конфликт на Украине несет в себе риски непреднамеренной эскалации, в том числе напрямую между Россией и НАТО, говорится в докладе американской исследовательской корпорации RAND.

Эксперты приводят три сценария, которые могут привести к такой эскалации.

Гибель чиновников НАТО в результате российского удара на Украине. Это может привести к политическому давлению внутри альянса с требованием выступить с коллективным ответом. Россия в таком случае может подождать и посмотреть на реакцию блока либо упредить любую атаку, нанеся удар по НАТО, предполагают эксперты.

Это может привести к политическому давлению внутри альянса с требованием выступить с коллективным ответом. Россия в таком случае может подождать и посмотреть на реакцию блока либо упредить любую атаку, нанеся удар по НАТО, предполагают эксперты. Гибель американских военных в результате маневров России рядом с американскими самолетами-разведчиками. В этом случае США столкнутся с необходимостью отреагировать и, возможно, нанести удары по российскими самолетам или базам. Москва может воспринять любой ответ Вашингтона как крайне эскалационный, что побудит ее задуматься о нанесении удара.

Россия «ошибочно» решит, что НАТО собирается напрямую вмешаться в конфликт на Украине. Существенное увеличение численности сил альянса у российских границ и дискуссии о перспективе членства Украины в блоке или гарантиях безопасности может убедить Москву, что НАТО готово непосредственно вмешаться в конфликт. Тогда Россия, полагают эксперты, может начать настаивать на прекращении огня либо нанести упреждающий удар по объектам НАТО, чтобы ослабить его возможности или предотвратить вмешательство блока в конфликт на Украине. В этом случае Североатлантический альянс может отреагировать на удар сдержанно или выказать возмущение, но могут последовать и прямые военные действия со стороны блока, полагают эксперты.

Российская военная операция на Украине продолжается с февраля прошлого года. Москва неоднократно выступала с критикой НАТО, страны-члены которого оказывают Киеву военную помощь, поставляя технику и оружие. Таким образом, отмечали в Кремле, Североатлантический альянс де-факто уже вмешался в конфликт на Украине.