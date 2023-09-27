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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Кремль заявил об отсутствии информации об аресте Варданяна

Песков: Кремль не располагает информацией о задержании Рубена Варданяна
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Кремле неизвестно о задержании бывшего госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, я не располагаю такой информацией <...>. Но в любом случае он же и российский гражданин, у него есть российское гражданство, поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место какое-то задержание. Это обычная практика. И, конечно, мы будем защищать его права», — сказал Песков.

Журналисты напомнили Пескову, что ранее была информация о выходе Варданяна из гражданства России.

«Я не уверен, поэтому не берусь комментировать точно. Если он вышел из российского гражданства — это другое дело. Опять же, боюсь ошибиться», — пояснил пресс-секретарь.

Днем 27 сентября силы Азербайджана задержали Варданяна на КПП в Лачинском коридоре, сообщила РБК его жена Вероника Зонабенд. По ее словам, он был «арестован и взят в плен азербайджанскими властями» при попытке покинуть Нагорный Карабах.

1 сентября 2022 года Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства, чтобы переехать в Нагорный Карабах как гражданин Армении. 22 декабря того же года президент Владимир Путин своим указом удовлетворил его прошение, в связи с чем Варданян больше не может считаться россиянином.

Материал дополняется.

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