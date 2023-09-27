Небензя обвинил США в подрыве «Северных потоков» для влияния в Европе

США решили устроить подрыв «Северных потоков» для сохранения влияния в Европе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на сайте организации.

«В экспертном сообществе появляются все новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» — это дело рук Вашингтона, который пошел на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить свое доминирование в Европе, остро нуждающейся в российских энергоресурсах», — сказал он.

Небензя назвал случившееся терактом, который затронул международную трубопроводную инфраструктуру и повлек за собой «тяжелые экономические и экологические последствия для целого ряда государств».

Россия будет дальше добиваться «объективного и досконального» установления всех обстоятельств произошедшего с «обязательным подключением российских следственных органов и заинтересованных сторон», заверил Небензя.

В ночь на 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока-1» произошли взрывы. Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу.



Другой газопровод — «Северный поток-2» — также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке. Трубопровод в эксплуатацию не вводили. Специалисты «Газпрома» нашли на месте подрывов в общей сложности две воронки по 5 м глубиной.



Расследованием взрывов на газопроводах занимаются Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах они произошли. Россию к расследованию не допустили.



Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, нацеленным на подрыв энергетической безопасности «целого континента». Глава государства обвинил в подрыве газопроводов страны, которые заинтересованы в транзите газа по территории Украины.