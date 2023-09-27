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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Китай призвал сотрудничать с Россией по делу о подрыве «Северных потоков»

Китай призывает сотрудничать с Россией по делу о подрыве «Северных потоков»
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Подрыв «Северных потоков»

Власти Китая призывают к сотрудничеству с Россией по делу о «Северных потоках», заявил заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан на заседании Совбеза ООН. Трансляция шла на сайте организации.

«Россия является одной из главных сторон, вовлеченных в этот взрыв. Мы призываем заинтересованные страны активно взаимодействовать и сотрудничать с Россией», — сказал он и отметил, что «все попытки политизировать расследование только создадут больше подозрений и спекуляций».

«Международное сообщество, в том числе Совет Безопасности ООН, должно воздерживаться от применения двойных стандартов по вопросу «Северных потоков», — заключил дипломат.

Бразилия также выступает за раскрытие данных следствия по «Северным потокам», заявил постпред страны при ООН Серхиу Данесе.

«Мы считаем, что серьезность эпизода и явная угроза международному миру и безопасности требуют транспарентного и своевременного опубликования, по крайней мере, предварительных выводов этих расследований. Недостаток надежной информации ведет к спекуляциям и обвинениям», — сказал он.

Постпред подчеркнул, что «Бразилия неоднократно выражала свою уверенность в расследованиях, проводимых национальными властями Дании, Германии и Швеции. «Сегодня мы снова заявляем об этом и вновь выражаем поддержку проведению соответствующих процедур без внешнего вмешательства», — сказал он.

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В ночь на 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока-1» произошли взрывы. Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу.

Другой газопровод — «Северный поток-2» — также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке. Трубопровод в эксплуатацию не вводили. Специалисты «Газпрома» нашли на месте подрывов в общей сложности две воронки по 5 м глубиной.

Расследованием взрывов на газопроводах занимаются Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах они произошли. Россию к расследованию не допустили.

Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, нацеленным на подрыв энергетической безопасности «целого континента». Глава государства обвинил в подрыве газопроводов страны, которые заинтересованы в транзите газа по территории Украины.

Теги
Китай Бразилия ООН Северный поток
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