Посол рассказал, что Дания отвергает запросы по делу о «Северных потоках»

Дания отвергает большинство запросов по делу о подрыве «Северных потоков», сообщил «РИА Новости» посол России в Дании Владимир Барбин.

«Взаимодействия с Данией в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток — 2» по-прежнему нет. Дания отказала России не только в проведении совместного расследования этих диверсий, но и в исполнении большинства запросов о правовой помощи по этому уголовному делу», — сказал он.

Генрокуратура России получила ответ лишь на один запрос, отметил посол. По словам Барбина, датская прокуратура сообщила в июне, что предмет цилиндрической формы, обнаруженный в феврале компанией Nord Stream AG 2, подняли со дна Балтийского моря и идентифицировали как пустой использованный дымовой буй.

В ночь на 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока-1» произошли взрывы. Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу.



Другой газопровод — «Северный поток-2» — также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке. Трубопровод в эксплуатацию не вводили. Специалисты «Газпрома» нашли на месте подрывов в общей сложности две воронки по 5 м глубиной.

Расследованием взрывов на газопроводах занимаются Германия, Швеция и Дания, в чьих международных водах они произошли. Россию к расследованию не допустили.



Президент России Владимир Путин назвал случившееся терактом, нацеленным на подрыв энергетической безопасности «целого континента». Глава государства обвинил в подрыве газопроводов страны, которые заинтересованы в транзите газа по территории Украины.