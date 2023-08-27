Премьер Саксонии призвал отремонтировать «Северный поток-1»

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Ремонт взорванного в Балтийском море газопровода «Северный поток» является «вопросом здравого смысла», заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Wirtschaftswoche.

После начала военной операции на Украине Россия прекратила поставки газа «по разумным ценам». Кречмер призвал отремонтировать газопровод, потому что он может обеспечить энергоснабжение страны на пять-десять лет.

«Если не отремонтировать в ближайшее время, трубопровод будет окончательно разрушен коррозией», — заявил премьер. По мнению Кречмера, подрыв «Северного потока» не имеет отношения к военной операции на Украине, поэтому обеспечить его безопасность — «самое нормальное дело».

Премьер Саксонии уже призывал отремонтировать «Северный поток-1» «на будущее». По его словам, после завершения военной операции на Украине Германии понадобится дешевый газ.

В ночь на 26 сентября 2022 года на обеих нитках «Северного потока-1» произошли взрывы. Компания — оператор газопровода Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях и не смогла спрогнозировать, когда трубопровод возобновит работу. Другой газопровод, «Северный поток-2», также получил повреждения от взрывов, они нанесли ущерб одной нитке. Трубопровод в эксплуатацию не вводили.

Авторы расследования журнала Spiegel и телеканала ZDF почти не сомневаются, что трубопроводы взорвал украинский спецназовец. Возможные мотивы в следственных кругах также представляются «ясными»: целью было лишить Москву источника дохода, который мог бы быть использован для ведения военной операции на Украине, говорится в статье.

Президент России Владимир Путин заявлял, что взрыв такой мощности и на такой глубине могли устроить только «специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями».

Минобороны Украины опровергало причастность к взрывам, президент страны Владимир Зеленский говорил, что никогда бы не отдал соответствующий приказ.

