Белый дом заявил, что Киев получил все запрошенное для наступления

Кирби: Украина получила от США и союзников все, что просила для наступления

Киев получил от Вашингтона все, что просил, для проведения контрнаступления. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

«Все, что, как говорили украинские военные, им нужно для проведения этого контрнаступления, они получили от США, от наших союзников и партнеров», — сказал Кирби (цитата по «РИА Новости»).

При этом координатор заявил, что вопрос об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS по-прежнему не решен, в Белом доме продолжаются дискуссии по этому поводу. Ведущий программы «Американские новости» Дана Перино в эфире Fox News спросила Кирби «где ответственность за деньги, которые мы уже потратили [на Украину]?» и заявила, что Киев проигрывает бои. Она уточнила, не могут ли США помочь украинцам больше, и Кирби ответил: «Мы помогаем им больше».

19 сентября спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским не будет гарантировать ему новый раунд финансирования и потребует отчетности за уже предоставленную американскую помощь.

В середине августа президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украине. Конгрессмены должны принять решение по этому вопросу до 30 сентября.

Также 19 сентября глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина более всего нуждается в средствах ПВО. По его словам, в вопросе предоставления соответствующих комплексов западным союзникам «еще многое предстоит сделать». Собеседники издания Politico заявляли, что Украина хочет получить дальнобойные ракеты ATACMS во время поездки президента на Генассамблею ООН, но источники среди американских чиновников назвали эти сроки слишком сжатыми.

В Киеве признали, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы», а также то, что есть большие потери. «У нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей», — отмечал Зеленский.

Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве неоднократно называли «красной линией». Президент Владимир Путин считает, что украинское наступление провалилось.