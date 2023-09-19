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Военная операция на Украине ,  
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Глава Пентагона оценил потребности Украины в дальнобойных ракетах

Глава Пентагона — о возможной передаче Украине дальнобойных ракет: им нужнее ПВО
Сюжет
Военная операция на Украине
Западная пресса писала, что США могут в ближайшие недели передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Отвечая на вопрос о таких поставках, глава Пентагона заявил, что Киев больше всего нуждается в средствах ПВО
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Украина более всего нуждается в средствах противовоздушной обороны (ПВО), на передаче которых сосредоточены ее союзники, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

«Мы остаемся сосредоточены на их [украинских] наиболее острых нуждах. <...> Мы стараемся обеспечить их максимальным количеством средств ПВО и артиллерийских платформ. <...> И мы привержены тому, чтобы сделать все возможное, чтобы они были успешны в конкретный момент времени», — сказал Остин, отвечая на вопрос о возможности поставок Киеву дальнобойных ракет ATAСMS.

По его словам, в вопросе предоставления средств ПВО западным союзникам «еще многое предстоит сделать». «На сегодняшней встрече я призвал союзников и партнеров поискать тщательнее [в своих арсеналах] и передать [Украине] всевозможные боеприпасы для ПВО», — добавил глава Пентагона.

О том, что США близки к решению поставить Украине дальнобойные комплексы ATACMS этой осенью, сообщила 15 сентября The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации президента США Джозефа Байдена.

До этого о возможной передаче Киеву ATACMS также сообщал Reuters. Источники агентства отмечали, что, «увидев, насколько эффективными оказались поставленные в последние месяцы 155-миллиметровые кассетные боеприпасы», Вашингтон теперь рассматривает передачу либо систем ATACMS, либо GMLRS, либо поставки обоих ракетных комплексов.

По данным CNN, дискуссии на этот счет активизировались в последние недели: с рекомендацией передать Киеву ракеты выступают Госдепартамент и Пентагон. Собеседники Politico уточняли, что Украина хочет получить ракеты во время поездки президента на Генассамблею ООН, но источники среди американских чиновников назвали эти сроки слишком сжатыми.

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ATACMS (Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — разработка американской корпорации Lockheed Martin. На сайте компании сказано, что ATACMS — управляемая ракета класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО). Lockheed Martin отмечает, что комплекс успешно себя зарекомендовал при операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) — «управляемая ракета для систем залпового огня», также производства Lockheed Martin, относится к классу «земля — земля». Максимальная дальность в зависимости от модификации (их три) составляет от 70 до 150 км. По данным корпорации, сегодня произведено более 60 тыс. таких ракет, рейтинг их надежности — более 98%.

Также сообщалось, что ФРГ в ближайшие недели может одобрить передачу Киеву дальнобойных ракет Taurus.

Дальнобойные ракеты Украине уже передали Великобритания и Франция. В мае британский министр обороны Бен Уоллес сообщил, что Киев получит ракеты Storm Shadow. В июле президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж поставит свои ракеты SCALP (практически идентичны Storm Shadow).

Российские власти критикуют поставки Украине западного оружия, а передачу дальнобойного оружия в Москве неоднократно называли «красной линией». МИД предупреждал, что поставки дальнобойных ракет с кассетной частью повлияют на эскалацию кризиса и приведут к еще большим жертвам.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Пентагон ракеты США Ллойд Остин Военная операция на Украине ATACMS
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