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Военная операция на Украине ,  
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Маккарти отказался гарантировать Зеленскому выделение Украине $24 млрд

Палата представителей США отказалась гарантировать Зеленскому выделение $24 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Республиканец и спикер нижней палаты заявил, что будет требовать отчетности об уже потраченных деньгах. Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами
Кевин Маккарти
Кевин Маккарти (Фото: Leah Millis / Reuters)

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что на предстоящей в четверг встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования, а также будет требовать отчетности за уже предоставленную американскую помощь. Трансляцию выступления вел Forbes.

Президент США Джо Байден запросил у конгресса выделение дополнительных $24 млрд на помощь Украины в середине августа. Выделение этих средств, а также другие оборонные нужны страны должны быть дополнены законопроектом о краткосрочном государственном финансировании, который американский конгресс должен принять до 30 сентября, чтобы предотвратить приостановку работы.

Отвечая на вопрос журналистки о том, возьмет ли он на себя финансовые обязательства на встрече с Зеленским, Маккарти заявил: «Зеленский что, избран в конгресс? Он что, наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы — где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать».

Спикер подтвердил, что встреча членов конгресса с Зеленским запланирована на четверг, когда тот приедет в Вашингтон. «То, что сделала Россия, вторгнувшись, — неправильно. Это злодеяние. Мы хотим, чтобы это закончилось. Я также с самого начала говорил, что мы хотим подотчетности <...> за все, на что бы ни тратились деньги налогоплательщиков. Я хочу услышать планы достижения победы», — подчеркнул Маккарти.

С начала российской военной операции на Украине США и другие западные страны продолжают оказывать Киеву гуманитарную, финансовую, а также военную помощь. По данным Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд. В начале сентября на тот момент министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что с начала боевых действий Киев получил военной помощи от союзников на сумму порядка $100 млрд.

На фоне рекордных трат некоторые западные политики и СМИ начали говорить об опасности появления «усталости от Украины». О том, что власти США фиксируют рост числа конгрессменов, критикующих помощь Украине, накануне заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. При этом Байден ранее исключал «усталость» Запада и раскол из-за конфликта на Украине.

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Россия осуждает выделение военной помощи Украине западными странами. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Кевин Маккарти финансовая помощь Владимир Зеленский Украина Военная операция на Украине палата представителей США
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