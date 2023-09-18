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Военная операция на Украине ,  
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Кирби счел, что эскалация на Украине навредит национальным интересам США

Кирби: эскалация ситуации на Украине навредит национальным интересам США
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Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Эскалация конфликта на Украине «не пойдет на пользу» национальной безопасности США. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью The Telegraph.

«Эскалация конфликта не пойдет на пользу не только народу Украины, но и негативно скажется на нашей национальной безопасности, наших союзниках и партнерах», — подчеркнул он. Кирби напомнил, что Россия остается «крупной ядерной державой», следовательно, обладает значительной военной мощью.

При этом, по его словам, Белый дом «поглощен» дискуссиями о целесообразности передачи Киеву дальнобойных ракет ATACMS. «В США была долгая дискуссия об этих крылатых ракетах большой дальности, и этот разговор продолжается по сей день», — отметил политик. Кирби уточнил, что развитие по данному вопросу будет «по мере необходимости».

Он также исключил сокращение финансовой помощи Украине. Координатор Белого дома добавил, что подобные настроения есть среди «небольшой группы очень правых республиканцев», поэтому Кирби выразил уверенность, что поддержка Киева Вашингтоном продолжится и останется на высоком уровне.

Украина неоднократно просила США поставить ракеты ATACMS, способные поражать цель на расстоянии до 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО HIMARS. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

О том, что Пентагон может в скором времени передать Украине ракеты ATACMS, ранее писали со ссылкой на источники Financial Times, Reuters, CNN и ABC.

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