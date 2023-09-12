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Украина запланировала получить дальнобойные ракеты к Генассамблее ООН

Politico: Киев хочет согласия США на поставки ракет ATACMS к 19 сентября
Сюжет
Военная операция на Украине
По сведениям Politico, Киев рассчитывает получить согласие на ракеты ATACMS в середине сентября, но в Вашингтоне считают сроки слишком сжатыми. Москва расценивает передачу дальнобойных ракет Украине как красную линию
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина ожидает получить согласие США на передачу дальнобойных ракет ATACMS к заседаниям ближайшей Генассамблеи ООН «на следующей неделе», пишет Politico со ссылкой на источники.

Участие в ассамблее примут президенты обоих государств — Владимир Зеленский и Джо Байден. Собеседники издания среди американских чиновников отметили, что эти сроки слишком сжаты, а согласие почти наверняка будет дано уже после окончания Генассамблеи ООН.

О скором согласии США поставить Украине ракеты ATACMS, о которых Киев просит с начала полномасштабных боев, также сообщали в последние дни со ссылкой на источники ABC, Reuters, Financial Times и CNN.

По сведениям последнего, в последние недели дискуссии по этому вопросу возобновились, передать ракеты Байдена призывают Пентагон и Госдепартамент, окончательное решение пока не принято, но сейчас вероятность положительного ответа гораздо больше, чем когда-либо прежде. Источники телеканала рассказали, что Белый дом опасался поставок ракет «земля-земля», но тревожность снизилась, так как Пентагон заметил, что ВСУ соблюдают обязательства по их использованию.

ATACMS — управляемая ракета американского производства с дальностью около 300 км. Для их запуска у Украины есть установки РСЗО Himars. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

Опасения США также связаны с сохранением нужного количества ракет у американской армии для сохранения боеготовности. При этом за последние десять лет США продали другим странам около 900 ракет ATACMS, в том числе 211 — с февраля 2022 года. Их получали союзники по НАТО, страны Персидского залива, Тайвань и Австралия, обычно вместе с установками HIMARS. Весной администрация объявила о скорой продаже 40 ракет Марокко.

Точное количество ракет ATACMS, находящихся в распоряжении Пентагона, засекречено. Но с начала производства Lockheed Martin выпустила примерно 4 тыс. таких ракет. Нынешние темпы производства — около 500 штук ежегодно, писала Washington Post. Как уточняет Politico, все они предназначены для выполнения контрактов с Польшей, Финляндией, Румынией, ОАЭ и Тайванем.

Армия США несколько лет не закупала новые ATACMS, совершенствуя уже имеющиеся ракеты. Пентагон готовится перейти на новую ракету Precision Strike Missile, которая может преодолевать 500 км (вместо 300 км у ATACMS).

Российские власти критикуют поставки западного вооружения Украине. Вопрос с дальнобойным вооружением Москва считает красной линией. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — обещал президент Владимир Путин. Кремль настаивает, что западное вооружение не мешает России добиваться своих целей.

Украина запланировала получить дальнобойные ракеты к Генассамблее ООН
Украина запланировала получить дальнобойные ракеты к Генассамблее ООН

 

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