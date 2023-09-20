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Шадаев словами «на повестке не стоит» ответил на вопрос о блоке YouTube

Шадаев фразой «на повестке не стоит» ответил на вопрос о бане YouTube и WhatsApp
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Вопрос о блокировке WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России), YouTube и VPN-сервисов сейчас не стоит на повестке дня в Минцифры. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на форуме Kazan Digital Week, передает корреспондент РБК.

«Мы не планируем блокировку VPN-сервисов. Запрет уже есть, если они нарушают законодательство. Будет ли введена ответственность за использование VPN-сервисов? Не планируется. Вопрос о блокировке YouTube и WhatsApp на повестке не стоит», — сказал министр.

В сентябре WhatsApp запустил на своей платформе каналы для пользователей из 150 стран. После этого депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку мессенджера.

Он пояснил, что, по его мнению, каналы WhatsApp будут носить «антироссийский характер», поскольку мессенджер «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями». Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в свою очередь заявлял, что у «производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент».

Роскомнадзор, подведомственный Минцифры, также допустил блокировку WhatsApp, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Шадаев в свою очередь пообещал, что с мессенджером в России «все будет хорошо».

Обсуждение возможной блокировки YouTube в России началось после начала военной операции на Украине. В Роскомнадзоре подчеркивали, что сервис игнорирует запросы российских властей об удалении запрещенных материалов. При этом YouTube заблокировал каналы Госдумы, Совета Федерации и государственных СМИ, в том числе ТАСС, ВГТРК и «Первого канала».

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С 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны по указанию Роскомнадзора подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и ограничивать пользователям доступ к запрещенным в России сайтам. Роскомнадзор блокирует сервисы, которые нарушают это правило. Наказания за использование VPN-сервисов в российском законодательстве не предусмотрено.

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Теги
Максут Шадаев Минцифры блокировка VPN Whatsapp YouTube
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