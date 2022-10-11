Роскомнадзор сообщил, что обновляет список заблокированных в России VPN

Здание Роскомнадзора (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Роскомнадзор регулярно обновляет перечень VPN, работающих в России, ограничивая доступ к тем сервисам, которые нарушают российское законодательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что Роскомнадзор в ближайшие дни может ограничить доступ в России к ряду популярных VPN-сервисов. Среди них Cyberchost VPN, Mcafee VPN, Quark VPN, Ultrasurf VPNm, VPN Super Unlimited Proxy, Zenmate VPN, VPN Russia — Unblock Proxy, VPN HUB и ряд других.

«Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявили в ведомстве в ответ на запрос журналистов о возможных блокировках.

Россия занимает второе место в мире по числу скачивания VPN-сервисов. Она уступает только Индии. К примеру, за первые три недели июля VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз (под одним скачиванием подразумевается скачивание на одно устройство, то есть один пользователь может скачать приложение на несколько устройств). Для сравнения: в январе 2022 года VPN-сервисы в России загрузили 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю.

Российские пользователи стали активно скачивать VPN-сервисы после 24 февраля. Первый пик скачиваний происходил на фоне новостей о замедлении скорости доступа к Twitter, а также блокировки Facebook и Instagram (21 марта Тверской суд Москвы признал владеющую ими корпорацию Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России). В конце мая — начале июня Роскомнадзор начал блокировать отдельные VPN-сервисы.