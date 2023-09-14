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Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России из-за новых возможностей

Хинштейн допустил блокировку WhatsApp в России из-за новых возможностей
Александр Хинштейн
Александр Хинштейн (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован в России после запуска каналов, аналогичных тем, которые уже давно есть у его конкурента Telegram.

Об этом заявил глава думского комитета по информационной политике и бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Если What’s App, действительно, запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, каналы WhatsApp будут носить антироссийский характер, поскольку «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».

В начале июня WhatsApp сообщил о запуске анонимных каналов, а 13 сентября объявил о начале развертывания нового функционала в 150 странах. Каналы устроены по тому же принципу, что и в Telegram: они отделены от личных переписок, список подписчиков доступен только владельцу канала, доступны реакции с выбором эмодзи, также администратор может запретить копировать или пересылать публикации. При этом каналы в WhatsApp будут включаться в каталог, формирующийся в зависимости от страны проживания пользователя.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что после запуска анонимных каналов в WhatsApp у «производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент». Он допустил, что российские власти могут пересмотреть решение по работе мессенджера в России, «если продукт экстремистской компании Meta начинает расширять функционал в сторону массового распространения информации».

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Суд признал компанию Meta, которая владеет WhatsApp, Instagram и Facebook, экстремистской организацией в марте 2022 года. Две последние соцсети заблокировали. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что блокировка не затронет WhatsApp, поскольку он является средством коммуникации не для публичного распространения.

Теги
Александр Хинштейн мессенджеры Whatsapp
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