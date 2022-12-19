Шадаев заявил, что VPN-cервисы в России «не приживаются»

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Показатели использования VPN-сервисов в России вернулись к весенним показателям, что свидетельствует о низком употреблении сервисов в стране. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев в ходе заседания комитета Госдумы по информполитике, передает корреспондент РБК.

«VPN в стране у нас пока не приживаются: доля трафика VPN в какой-то момент увеличилась летом, а сейчас вернулась на весенние показатели», — заявил Шадаев. Он отметил, что в рамках закона о суверенном российском интернете создана система блокирования доступа к ресурсам, нарушающим российское законодательство, и «львиная часть трафика уже проходит через эту систему».

С 2017 года VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны по указанию Роскомнадзора подключаться к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) и ограничивать пользователям доступ к запрещенным в России сайтам. «Роскомнадзор ведет постоянный анализ, обновляя перечень VPN, работающих в России, принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — заявляли в ведомстве.

Согласно статистике AppMagic, предоставленной РБК в конце июля, в марте—июле Россия заняла второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов. За первые три недели июля пользователи скачали их больше 12 млн раз. В январе VPN загружали всего 2 млн раз и страна занимала 16-е место в мире по этому показателю.

Российские пользователи стали активно скачивать VPN после начала военной спецоперации. Первый пик скачиваний произошел на фоне блокировки Facebook и Instagram (21 марта Тверской суд Москвы признал владеющую ими корпорацию Meta Platforms экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России), в конце мая Роскомнадзор начал блокировать VPN-сервисы.