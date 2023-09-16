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Глава Минцифры пообещал, что с WhatsApp в России «все будет хорошо»

Глава Минцифры Шадаев: с мессенджером WhatsApp в России все будет хорошо
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

С мессенджером WhatsApp (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) в стране «все будет хорошо», заверил глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с ТАСС.

Министра попросили прокомментировать ситуацию с приложением в целом на фоне дискуссий о его блокировке в России.

«Уверен, что все будет хорошо», — ответил Шадаев.

В сентябре Whatsapp запустил на своей платформе каналы для пользователей из 150 стран. Они отделены от личных переписок, список подписчиков доступен только владельцу канала. Каналы будут попадать в каталог, который создается в зависимости от страны проживания пользователя.

После этого депутат Госдумы, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp. Он пояснил, что, по его мнению, каналы WhatsApp будут носить «антироссийский характер», поскольку мессенджер «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями». Зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, в свою очередь, заявлял, что у «производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент».

Роскомнадзор, подведомственный Минцифры, также допустил блокировку Whatsapp, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. «Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — поясняли в Роскомнадзоре.

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), в свою очередь, предложил главе ведомства Андрею Липову рассмотреть возможность работы только русскоязычных каналов. Парламентарий направил ему соответствующее обращение.

В марте 2022 года суд признал корпорацию Meta Platforms, которая владеет WhatsApp, Instagram и Facebook, экстремистской организацией. После этого Instagram и Facebook заблокировали. Источники ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что блокировка не затронет WhatsApp, так как он является средством общения, а не распространения информации.

Теги
Максут Шадаев Минцифры Whatsapp блокировка мессенджеры
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