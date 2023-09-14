В Роскомнадзоре назвали условия для блокировки WhatsApp в России

При появлении в WhatsApp каналов с запрещенной информацией и отказе их удалять Роскомнадзор потребует блокировки мессенджера. Применение таких мер зависит от того, как поведет себя администрация компании

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) может быть заблокирован на российской территории, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Появление недружественных каналов с запрещенной информацией незамедлительно повлечет требование об их удалении и при отказе — блокировку», — пояснили в службе.

Требования законодательства России распространяются на мессенджеры и соцсети, которые работают в стране и ориентируются на российских пользователей.

Ранее глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн допустил блокировку WhatsApp после запуска каналов, аналогичных тем, которые давно есть у Telegram.

По его словам, каналы WhatsApp будут носить антироссийский характер, поскольку «принадлежит экстремистской компании Meta со всеми вытекающими отсюда последствиями».

О запуске анонимных каналов мессенджер сообщил еще в начале июня, а 13 сентября начал развертывать функционал в 150 странах. Каналы отделены от личных переписок, список подписчиков доступен только владельцу канала. Каналы будут включаться в каталог, формирующийся в зависимости от страны проживания пользователя.

У «производителей и распространителей фейков и пропаганды скоро появится новый замечательный инструмент», прокомментировал появление каналов в мессенджере зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

В марте 2022 года суд признал американскую компанию Meta, которая владеет WhatsApp, Instagram и Facebook, экстремистской организацией. После этого Instagram и Facebook заблокировали. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что блокировка не затронет WhatsApp, так как он является средством общения, а не распространения информации.