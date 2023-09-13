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В WhatsApp запустили каналы по аналогии с Telegram

WhatsApp запустил функцию каналов в 150 странах
WhatsApp-каналы будут во многом похожи на каналы в Telegram, но мессенджер анонсировал и отличия: создание каталогов, глубокие настройки приватности и т.д. В России функция пока недоступна
Фото: Jack Kurtz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: Jack Kurtz / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) запустил функцию каналов в 150 странах, говорится в блоге компании.

«Наша цель — разработать сервис для рассылок с самым высоким уровнем конфиденциальности», — заявили в WhatsApp.

WhatsApp-каналы устроены по принципу каналов в Telegram: они отделены от личных чатов, подписчики не видны друг другу, доступны реакции с помощью эмодзи, при пересылке публикации отображается авторство, администраторы могут запретить делать скриншоты и пересылать публикации.

Среди отличий то, что каналы будут включаться в расширенный каталог, формирующийся в зависимости от страны проживания. Он будет ранжировать каналы по наибольшей активности или популярности; каналы могут быть скрыты из каталога по решению администраторов, которые также получили возможность выбирать, кто может на них подписываться. Кроме того, история каналов будет сохраняться не более чем на месяц.

«Это только начало. Мы продолжим добавлять новые функции на основе отзывов пользователей. В ближайшие месяцы возможность создать канал станет доступна каждому», — пообещали в WhatsApp.

Корреспонденты РБК убедились, что пока функция недоступна для пользователей в России.

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Каналы появились в Telegram в сентябре 2015 года и быстро набрали популярность, превратившись в площадку для бизнеса, размещения рекламы и передачи новостей.

Осенью 2021 года в Кремле назвали телеграм-каналы «неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства». Еще в 2017 году пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что содержание телеграм-каналов попадает в отчеты для Владимира Путина. Песков при этом заявлял, что большинство «политических и околополитических каналов представляют собой информационные потоки низкого качества».

В апреле 2022 года появился официальный телеграм-канал Кремля.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
каналы Whatsapp Telegram-каналы
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