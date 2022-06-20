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Глава Минцифры выступил против наказаний за использование VPN

«Кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит», — заявил Максут Шадаев. Также министр заявил, что не надо закрывать в России YouTube
Фото: Said Marroun / Shutterstock
Фото: Said Marroun / Shutterstock

Власти не будут вводить наказание для тех, кто пользуется VPN-сервисами, чтобы обходить блокировку интернет-ресурсов, однако и использование таких приложений не приветствуют, заявил в интервью телеканалу РБК глава Минцифры Максут Шадаев.

«Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс», — пояснил министр.

Полную версию интервью с Максутом Шадаевым смотрите на телеканале РБК в 15:10

Он также рассказал о результатах отслеживания Минцифры пользовательского трафика до начала российской военной операции и после. По его словам, до 24 февраля суммарно на три сейчас заблокированные площадки — Facebook, Instagram (принадлежат корпорации Meta, признана экстремистской в России и запрещена) и Twitter — приходилось 10–12% от всего трафика. Однако после 24 февраля и блокировки на долю сервисов VPN, которые помогали обойти ограничения, стало приходиться лишь 20% от прежнего трафика трех соцсетей.

VPN-сервисы стали самыми скачиваемыми в России
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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

«То есть 80% просто <...> неудобно переключаться, включать, выключать [VPN], — пояснил Шадаев. — Потом, многие сайты, российские, атакованные из-за рубежа, дают доступ только по российскому IP. И в этом смысле, даже если вы сидите под VPN, хотите зайти на российский сайт, вам говорят, что он недоступен. Вам надо VPN выключить, зайти на сайт, потом включить».

Комментируя ранее появлявшиеся сообщения о намерении властей заблокировать YouTube, глава Минцифры заявил, что «запрет — это самый последний шаг». «Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем», — подчеркнул он.

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Фото:Farooq Khan / EPA / ТАСС

Три соцсети были заблокированы в России в марте. Twitter попал под блокировку как площадка, на которой распространялась «недостоверная общественно значимая информация по тематике специальной военной операции на Украине». Facebook и Instagram заблокировали за то, что платформы разрешили публиковать призывы к насилию в отношении российских военных, участвующих в операции. Также, по мнению Роскомнадзора, Facebook допускал «дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов», в том числе ограничивая доступ к их страницам.

На этом фоне выросло число скачиваний VPN-сервисов, некоторые вошли в топ-100 и топ-10 по частоте скачиваний на платформах iOS и Android.

При этом власти продолжили ограничивать работу VPN-сервисов, утверждая, что «средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой» согласно закону «О связи». Так, в начале июня представители VPN-сервиса Proton сообщили, что у российских пользователей есть проблемы с подключением. Они допустили, что ограничение исходит от российских властей и провайдеров.

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Теги
Илья Доронов, Мария Лисицына
Максут Шадаев Минцифры VPN YouTube блокировка сайтов Интернет Рунет
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