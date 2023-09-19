Илон Маск отреагировал восклицательным знаком на размер госдолга США

Миллиардер Илон Маск отреагировал на своей странице в X (ранее — Twitter) на данные американского Минфина, из которых следует, что госдолг США превысил $33 трлн.

«!», — ответил Маск пользователю, который опубликовал график роста американского госдолга.

Госдолг США 15 сентября превысил $33 трлн. Он впервые в истории преодолел эту отметку.

Предыдущий рекордный размер госдолга, $32 трлн, был зафиксирован три месяца назад. Незадолго до этого страна находилась на грани технического дефолта, поскольку был превышен ранее установленный лимит госдолга — $31,4 трлн (это произошло в январе 2023 года). Отметку $31 трлн долга Вашингтон перешагнул в прошлом октябре.

В апреле—мае в Вашингтоне пытались решить проблему с повышением госдолга, но демократы и республиканцы не сразу смогли договориться о приемлемом варианте, к обсуждению подключился президент страны Джо Байден. Глава Минфина США Джанет Йеллен не раз призывала решить проблему до июня, когда государство потеряло бы возможность «оплачивать свои счета».



Республиканцы сначала предлагали поднять лимит на $1,5 трлн, но при этом сократить расходы на $4,5 трлн. Демократы настаивали на повышении потолка долга без условий.



В итоге стороны пришли к компромиссу, согласно которому действие лимита госдолга приостановили, одновременно снизив расходы. Из подписанного Байденом закона следовало, что повышение «потолка» госдолга произойдет не раньше января 2025 года. В 2024–2025 годах расходы будут ограничены, планируется возвращение средств, не использованных на борьбу с пандемией коронавируса, и ускорение процесса выдачи разрешений на некоторые энергопроекты.