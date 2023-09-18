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В парламенте Венгрии усомнились в необходимости вступления Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии усомнился, что ей стоит одобрить заявку Швеции в НАТО
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Власти Венгрии не уверены, что стране следует одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом заявил спикер венгерского парламента Ласло Кёвер в интервью HirTV.

«Не факт, что нам придется голосовать по этому вопросу», — сказал он.

Политик отметил, что его сомнения укрепились после того, как в шведских школах показали учебный фильм с критикой состояния демократических институтов в Венгрии.

«Думаю, что нам не нужен союзник, который имеет такое мнение о нас и нашем патриотизме, выраженное в этом маленьком фильме Так что же мы ищем в альянсе? Значит кто-то не на своем месте», — заявил Кёвер.

Демонстрацию фильма также раскритиковал глава венгерского МИДа Петер Сийярто. Он направил министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрёму письмо, в котором отметил, что в шведских школах «распространяются серьезные обвинения и ложная информация о Венгрии, что не способствует процессу ратификации вступления скандинавской страны в НАТО». Эти обвинения Сийярто назвал несправедливыми и предвзятыми. Они поставили под сомнение демократическую природу нашей политической системы, а также зрелость венгерского народа для принятия решений о будущем своей страны», — заявил глава венгерского МИДа.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Соглашение уже ратифицировали все страны блока, кроме Венгрии и Турции. Венгерский парламент собирался проголосовать по этому поводу на внеочередной сессии в конце июля, но не смог, так как представители правящей партии ФИДЕС не пришли на заседание. У нее 116 из 199 мест в Государственном собрании.

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В марте советник правительства Венгрии Золтан Ковач назвал причины, по которым страна до сих пор не одобрила заявку Швеции: Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет уважения. Позднее Будапешт заявил, что поддерживает присоединение Стокгольма к альянсу, и ратификация парламентом — всего лишь технический вопрос.

В Кремле заявляли, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, и в ответ будут приняты меры. При этом президент России Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет проблем со Стокгольмом, «поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО]» за счет Швеции не создает.

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