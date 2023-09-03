В Швеции призвали к размещению баз НАТО в стране

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Либеральная партия Швеции, занимающая 16-е из 349 мест в парламенте, выступает за постоянное размещение баз НАТО в стране после вступления в альянс, заявил лидер партии Йохан Персон в эфире Sveriges Radio.

«Я думаю, должно быть ясно, что это способ укрепить безопасность шведского народа в ситуации, когда внешний мир может представлять собой очень серьезную угрозу для Швеции», — сказал он. По мнению руководителя партии, присутствие союзников по НАТО в Балтийском море и Арктике сделало бы Европу более безопасной.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО одновременно, в мае 2022 года. Хельсинки уже вступил в альянс, но вступление Стокгольма блокирует Анкара. Турция обвиняет Швецию в укрывательстве членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую она считает террористической организацией. Усложнили отношения двух стран также несколько случаев сожжения Корана в Швеции.



В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласен на то, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в альянс на ратификацию. Для этого Стокгольм внес поправки в конституцию, расширил свою деятельность против РПК и возобновил экспорт оружия в Турцию. В Анкаре позднее уточнили, что турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции в октябре.



В Кремле заявили, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России и в ответ будут приняты меры, аналогичные тем, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии».

Президент Владимир Путин прошлой весной говорил, что у Москвы нет проблем с Хельсинки и Стокгольмом, «поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает».