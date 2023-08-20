Два противника вступления Швеции в НАТО проведут консультации

Анкара и Будапешт до сих пор не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Парламенты Венгрии и Турции собираются рассмотреть ее ратификацию осенью, они договорились консультироваться по этому вопросу

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Будапешт и Анкара договорились координировать свои действия в отношении заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Bloomberg.

Тема ратификации членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе обсуждалась на встрече президентов Венгрии и Турции Виктора Орбана и Реджепа Тайипа Эрдогана. Это две единственные страны — члена блока, которые пока не одобрили заявку Швеции.

Как отметил Сийярто, сейчас венгерское и турецкое законодательные собрания находятся на летних каникулах, и парламенты обеих стран будут рассматривать вопрос на осенней сессии. «Мы проводим постоянные консультации и поддерживаем контакты, информируя друг друга о состоянии дел и процессах в национальных парламентах», — добавил он (цитата по Telex).

Венгерский парламент собирался проголосовать по членству Швеции в НАТО на внеочередной сессии в конце июля, но сделать этого не удалось, так как представители правящей партии ФИДЕС не пришли на заседание. У нее 116 из 199 мест в Государственном собрании. В марте советник правительства Венгрии Золтан Ковач перечислял причины, по которым страна до сих пор не одобрила заявку Швеции: Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет заботу и уважение. Позднее Будапешт заявил, что поддерживает присоединение Стокгольма к альянсу, и ратификация парламентом — всего лишь технический вопрос.

Турция также блокировала вступление Швеции в блок, обвиняя Стокгольм в укрывательстве членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую она считает террористической организацией. Усложнили отношения двух стран также несколько случаев сожжения Корана в Швеции. В связи с этим Швеция не смогла вступить в НАТО одновременно с Финляндией, хотя заявки они подавали одновременно, в мае 2022 года. В итоге Финляндия была принята в НАТО отдельно.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласен на то, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в альянс на ратификацию. Для этого Стокгольм внес поправки в Конституцию, расширил свою деятельность против РПК и возобновил экспорт оружия в Турцию. В Анкаре позднее уточнили, что турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции в октябре.

В Кремле заявили, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, и в ответ будут приняты меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии». При этом президент Владимир Путин прошлой весной говорил, что у Москвы нет проблем с Хельсинки и Стокгольмом, «поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает».