branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Прощание с Игорем Ясуловичем пройдет 22 августа в МТЮЗе Общество, 23:17
В Саратовской области трое человек погибли при работах в колодце Общество, 23:15
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23:00
Пушилин сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших при обстреле ДНР Политика, 22:48
В районе Воронежской области ввели режим ЧС из-за сибирской язвы Общество, 22:44
Умер сооснователь разработчика Photoshop Джон Уорнок Технологии и медиа, 22:29
Кадыров заявил о большом скоплении техники и солдат ВСУ под Ореховым Политика, 22:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жителей Стамбула призвали экономить воду из-за угрозы засухи Общество, 22:21
Продуман каждый метр: каким бывает современное жилье РБК и ПИК, 22:07
Два противника вступления Швеции в НАТО проведут консультации Политика, 21:55
Грызлов напомнил слова Путина об ответе России при атаке на Белоруссию Политика, 21:44
«Спартак» проиграл «Зениту» Спорт, 21:34
Футболист «Ахмата» забил ножницами через себя. Видео Спорт, 21:13
Музыканта Горана Бреговича не пустили в Молдавию Общество, 21:06
Политика ,  
0 

Два противника вступления Швеции в НАТО проведут консультации

Венгрия и Турция договорились консультироваться по вопросу о приеме Швеции в НАТО
Анкара и Будапешт до сих пор не одобрили заявку Стокгольма на вступление в НАТО. Парламенты Венгрии и Турции собираются рассмотреть ее ратификацию осенью, они договорились консультироваться по этому вопросу
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Будапешт и Анкара договорились координировать свои действия в отношении заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Bloomberg.

Тема ратификации членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе обсуждалась на встрече президентов Венгрии и Турции Виктора Орбана и Реджепа Тайипа Эрдогана. Это две единственные страны — члена блока, которые пока не одобрили заявку Швеции.

Как отметил Сийярто, сейчас венгерское и турецкое законодательные собрания находятся на летних каникулах, и парламенты обеих стран будут рассматривать вопрос на осенней сессии. «Мы проводим постоянные консультации и поддерживаем контакты, информируя друг друга о состоянии дел и процессах в национальных парламентах», — добавил он (цитата по Telex).

Венгерский парламент собирался проголосовать по членству Швеции в НАТО на внеочередной сессии в конце июля, но сделать этого не удалось, так как представители правящей партии ФИДЕС не пришли на заседание. У нее 116 из 199 мест в Государственном собрании. В марте советник правительства Венгрии Золтан Ковач перечислял причины, по которым страна до сих пор не одобрила заявку Швеции: Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет заботу и уважение. Позднее Будапешт заявил, что поддерживает присоединение Стокгольма к альянсу, и ратификация парламентом — всего лишь технический вопрос.

Турция также блокировала вступление Швеции в блок, обвиняя Стокгольм в укрывательстве членов «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которую она считает террористической организацией. Усложнили отношения двух стран также несколько случаев сожжения Корана в Швеции. В связи с этим Швеция не смогла вступить в НАТО одновременно с Финляндией, хотя заявки они подавали одновременно, в мае 2022 года. В итоге Финляндия была принята в НАТО отдельно.

В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Эрдоган согласен на то, чтобы в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в альянс на ратификацию. Для этого Стокгольм внес поправки в Конституцию, расширил свою деятельность против РПК и возобновил экспорт оружия в Турцию. В Анкаре позднее уточнили, что турецкий парламент рассмотрит заявку Швеции в октябре.

Читайте на РБК Pro
Кто из уехавших из страны может сохранить налоговые льготы
К каким последствиям приведет приостановка положений СИДН с 38 странами
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
АЛРОСА накопила средства для выплаты дивидендов. На что рассчитывать

В Кремле заявили, что вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, и в ответ будут приняты меры, аналогичные с теми, что «планируются в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии». При этом президент Владимир Путин прошлой весной говорил, что у Москвы нет проблем с Хельсинки и Стокгольмом, «поэтому в этом смысле непосредственной угрозы расширение [НАТО] за счет этих стран не создает».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Швеция Турция Венгрия НАТО Виктор Орбан Реджеп Тайип Эрдоган
Материалы по теме
Эрдоган назвал сроки рассмотрения заявки Швеции на вступление в НАТО
Политика
Турция опровергла данные о кредите МВФ в обмен на пропуск Швеции в НАТО
Политика
В Венгрии не смогли проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота
Политика