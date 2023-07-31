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В Венгрии не смогли проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота

Парламент Венгрии не смог проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота
Представители правящей партии «Фидес» не пришли на сессию, инициированную по поводу вступления Швеции в альянс. Голосование перенесено на осень
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images
Фото: Jonas Gratzer / Getty Images

Парламент Венгрии на внеочередной сессии не смог принять решение по поводу вступления Швеции в НАТО из-за бойкота правящей партии, пишет Magyar Nemzet.

Сессию инициировала оппозиционная партия Momentum, после того как Турция согласилась поддержать заявку Швеции на членство в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе. Созыв поддержали Демократическая коалиция (DK), Венгерская социалистическая партия (MSZP), крайне правая Jobbik, зеленые партии «Диалог за Венгрию» (Párbeszéd) и LMP. Представители правящей партии «Фидес» на сессию не пришли.

Вопрос о вступлении Швеции в блок уже обсуждался в парламенте, осталось только окончательное голосование. Как ожидается, оно состоится в осеннюю сессию.

Представитель «Демократической коалиции» Ласло Варью возложил вину за задержку вступления Швеции в НАТО на премьер-министра и главу «Фидеса» Виктора Орбана.

У «Фидеса» 116 из 199 мест в Государственном собрании.

Турция до сих пор блокировала вступление Швеции в альянс. Анкара обвиняла Стокгольм в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую она считает террористической организацией. Усложнили отношения двух стран также несколько случаев сожжения Корана в Швеции. 10 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился «в кратчайшие сроки передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и обеспечить его ратификацию». Позднее турецкий лидер уточнил, что парламент рассмотрит заявку Стокгольма в октябре.

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В марте в венгерском правительстве называли три причины, почему Будапешт отказывается поддерживать Швецию на пути в блок: Стокгольм постоянно подрывает отношения с Будапештом, считает себя «выше других» и не проявляет заботу и уважение.

Вступление Швеции в НАТО повлечет за собой негативные последствия для безопасности России, заявлял в июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Венгрии не смогли проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота
В Венгрии не смогли проголосовать по членству Швеции в НАТО из-за бойкота

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Теги
Елена Чернышова
Венгрия Швеция НАТО
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