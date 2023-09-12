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Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына приехал в Приморский край

Поезд, на котором лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен был приехать в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным, прибыл в Приморский край, сообщает «РИА Новости».

На видео, которое публикует агентство, видно, как локомотив РЖД везет поезд с зелеными вагонами и желтой полосой (на такой же поезд сел Ким Чен Ын, как показывало на фото ЦТАК). Поезд переехал мост через реку Раздольную в Приморском крае и поехал в северном направлении.

Ранее представитель администрации приграничного поселка Хасан на юге региона подтвердил «РИА Новости», что этот поезд прошел через станцию Хасан.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян на спецпоезде 10 сентября во второй половине дня. Северокорейского лидера сопровождают представители партии, правительства и вооруженных сил страны.

13 сентября должна состояться его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, отмечал собеседник южнокорейского телеканала YTN. Это подтвердил РБК источник в российской делегации. Он добавил, что встреча будет не в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Теги
КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Приморский край
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