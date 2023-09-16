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Ким Чен Ыну показали фрегат «Маршал Шапошников», «Калибры» и «Кинжалы»

Министр Шойгу показал Ким Чен Ыну фрегат «Маршал Шапошников» во Владивостоке
Шойгу показал северокорейскому лидеру ракетные комплексы «Уран» и «Калибр», установленные на «Маршале Шапошникове», после чего Ким Чен Ын оставил запись в журнале почетных гостей

Ким Чен Ыну показали фрегат «Маршал Шапошников», «Калибры» и «Кинжалы»
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Министр обороны Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили во Владивостоке фрегат «Маршал Шапошников», сообщила пресс-служба Минобороны.

Они осмотрели противокорабельные ракетные комплексы «Уран», 100-миллиметровую автоматическую артиллерийскую установку А-190, универсальные комплексы крылатых ракет «Калибр», также современные системы управления ракетным оружием. В кают-кампании Ким Чен Ын оставил запись в книге почетных посетителей, ему подарили модель боевого корабля.

До этого на аэродроме Кневичи северокорейскому лидеру показали бомбардировщик Су-34, истребители Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3. Там же ему продемонстрировали ракетоносец МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

Госагентство КНДР сообщило, что Ким был «глубоко впечатлен» состоянием российской авиатехники и выразил «искреннее уважение» к российским авиационным технологиям.

Ким приехал в Россию 12 сентября на бронепоезде, это первый визит за четыре года. Каждый вагон оборудован пуленепробиваемыми стеклами, усиленными стенами и днищем, способным выдерживать взрывы мощных бомб, в поезде есть небольшой вертолет для экстренной эвакуации.

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Северокорейский лидер провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ким Чен Ын поднял тост за победу над «сборищем зла». Путин отметил, что у двух стран неплохие перспективы по военно-техническому сотрудничеству, хоть и есть «определенные ограничения» в этой области, которые Россия соблюдает. «Но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить. Мы обсуждаем, думаем об этом», — добавил Путин.

Против КНДР действуют санкции Совбеза ООН. Они предусматривают в том числе запрет на поставку стране вооружений.

Западные страны не раз выражали беспокойство связями России и Северной Кореи, подозревая, что Москва и Пхеньян могут обсуждать вопросы поставки оружия российской стороне для использования на Украине. Власти России и КНДР эти подозрения отвергали.

Во время посещения Хабаровского края Ким Чен Ыну показали инженерный центр и производственные цеха авиационного завода имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ), а также производственный центр авиастроительной корпорации «Яковлев. Он осмотрел агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки истребителей Су-35 и Су-57.

В этом году КНДР дважды не удалось вывести на орбиту спутник, и Пхеньян может быть заинтересован в помощи Москвы, пишет Bloomberg. По данным агентства, Ким может желать получить технологию, которая повысит теплоустойчивость ядерных боеголовок при выходе в атмосферу.

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Сергей Шойгу Минобороны Ким Чен Ын КНДР ВМФ ракеты «Калибр»
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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