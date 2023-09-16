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Шойгу показал Ким Чен Ыну три самолета ВКС и ракетный комплекс «Кинжал»

На аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну представили три самолета ВКС и «Кинжал»

На аэродроме Кневичи во Владивостоке председателю КНДР Ким Чен Ыну показали три самолета стратегической авиации Военно-космических сил, говорится в поступившем в РБК сообщении Минобороны.

Ким Чен Ыну представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Эти самолеты — «воздушный компонент» стратегических ядерных сил России.

Министр обороны Сергей Шойгу представил Ким Чен Ыну современную технику — истребители Су-34, Су-30СМ, Су-35С и штурмовик Су-25СМ3. Он также показал российский ракетный комплекс «Кинжал». В его состав входит ракетоносец Миг-31И, оснащенный гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» и система управления ракетой.

После демонстрации техники запланированы переговоры Ким Чен Ына и Шойгу.

Первый за четыре года визит председателя КНДР в Россию начался 12 сентября. Тогда он приехал в Приморских край на бронепоезде. На следующий день, 13 сентября он посетил космодром Восточный в Амурской области и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В ночь на 15 сентября он прибыл в Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел агрегатно-сборочное производство и цех окончательной сборки истребителей Су-35 и Су-57. 

Теги
Ким Чен Ын Сергей Шойгу Владивосток ракеты Кинжал ВКС
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