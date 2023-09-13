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Захарова заявила о возвращении диалога с КНДР в «доковидное русло»

Захарова: диалог России и КНДР возвращается в доковидное русло

Отношения России и Северной Кореи постепенно возвращаются к уровню, который существовал до начала пандемии коронавируса. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Сейчас, за последнее время так или иначе, это взаимодействие входит в такое доковидное русло. <...> Контакты у нас развиваются буквально на ежедневной основе по целому ряду направлений», — сказала она.

Сотрудничество между странами было в определенной степени поставлено на паузу из-за пандемии коронавируса, которая не так просто далась Корейскому полуострову, добавила дипломат. КНДР признала первый случай заболевания COVID-19 в стране лишь в мае 2022 года, до этого власти о заражениях не отчитывались.

О планах укреплять связи и расширять сотрудничество с КНДР ранее заявлял президент России Владимир Путин. Отношения Москвы и Пхеньяна основываются на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения, считает глава государства. Готовность развивать двусторонние отношения еще во времена пандемии подтверждал лидер КНДР Ким Чен Ын. Посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль, в свою очередь, отмечал, что страна намерена «укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага» Главным врагом КНДР Ким Чен Ын называл США.

В сентябре Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом. Это его вторая поездка в страну. Первый раз лидер КНДР посещал Россию в 2019 году незадолго до начала пандемии. Свой повторный визит он назвал демонстрацией важности стратегических отношений между Москвой и Пхеньяном.

Как говорил РБК источник в российской делегации, 13 сентября должны состояться переговоры северокорейского лидера с президентом России Владимиром Путиным. 16 сентября пройдет его встреча с главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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Мария Захарова МИД КНДР двусторонние отношения
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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