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Появилось видео приезда Ким Чен Ына в Россию

Министр природы Козлов показал видео с прибытием Ким Чен Ына в Россию
Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде днем 10 сентября. Министр природы России Александр Козлов опубликовал видео с торжественной встречи северокорейского лидера. По данным источника РБК, 13 сентября он встретится с Путиным

Появилось видео приезда Ким Чен Ына в Россию
Video

Министр природы Александр Козлов встретил северокорейского лидера Ким Чен Ына, который приехал в Россию с официальным визитом. Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Мост через реку Туманная. Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал он.

Как уточнил в своем телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко, поезд Ким Чен Ына прибыл на железнодорожную станцию Хасан накануне. По его словам, он и Козлов провели с северокорейским лидером переговоры.

Появилось видео приезда Ким Чен Ына в Россию

«У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях. Визит такого уровня — хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР», — подчеркнул глава региона.

Источник в российской делегации сообщил РБК, что 13 сентября лидер КНДР встретится с президентом России Владимиром Путиным, 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.

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Ким Чен Ын покинул Пхеньян на спецпоезде 10 сентября во второй половине дня. Как писала The Wall Street Journal, поезд главы КНДР состоит из 20 вагонов, он обшит сталью для защиты от взрывов, охрана находится в начале и в конце поезда. Северокорейского лидера сопровождают представители партии, правительства и вооруженных сил страны.

The New York Times писала, что одной из тем переговоров Ким Чен Ына и Путина может быть военное сотрудничество. По данным NYT, КНДР хотела бы, чтобы Россия предоставила ей передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственную помощь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию газеты.

Ким Чен Ын был в России один раз — в 2019 году, тогда он посетил форум во Владивостоке. В конце июля этого года с лидером Северной Кореи встречался глава российского Минобороны Сергей Шойгу. Министр прибыл в КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы Северной Кореи в войне 1950–1953 годов.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Ким Чен Ын официальный визит КНДР Россия
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