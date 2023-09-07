Посол КНДР заявил о боевом товариществе с Россией против «общего врага»

Син Хон Чхоль (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

КНДР поддерживает борьбу России за справедливость в мире, заявил посол Северной Кореи в Москве Син Хон Чхоль.

«Мы вновь шлем полную поддержку и солидарность российскому народу в его справедливом деле за защиту суверенного права страны и достижение международной справедливости. Также мы будем больше укреплять боевое товарищество и сплоченность с Россией в борьбе против общего врага», — сказал он на торжественном приеме в посольстве по случаю 75-й годовщины со дня основания республики (цитата по ТАСС).

В начале сентября представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон сообщила, что у США есть информация о планах северокорейского лидера Ким Чен Ына приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

По данным Вашингтона, стороны намерены обсудить сотрудничество в сфере обороны. Среди интересов КНДР названы передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь. В Кремле отказались комментировать информацию о возможном визите Ким Чен Ына в Россию.

Белый дом пытается убедить КНДР отказаться от планов поставок России вооружений и от сотрудничества двух стран в оборонительной сфере.



В июле КНДР посещал министр обороны Сергей Шойгу, он встретился с лидером Северной Кореи. Темами разговора, как уточнило Минобороны, были вопросы глобальной и региональной безопасности. Шойгу посетил парад в честь 70-летия окончания Корейской войны, Ким Чен Ын показал ему беспилотники, сделанные в КНДР, и межконтинентальные ракеты. В начале сентября Шойгу не исключил, что российская и северокорейская армии могут провести совместные учения.