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Путин выразил надежду на сотрудничество с КНДР в сфере безопасности

Путин и Си Цзиньпин поздравили Ким Чен Ына с годовщиной основания КНДР

Москва и Пхеньян продолжат укреплять сотрудничество для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, заявил президент России Владимир Путин. Он поздравил северокорейского коллегу Ким Чен Ына с 75-й годовщиной основания КНДР, передает государственное радио «Голос Кореи».

«Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь планомерно наращивать двусторонние связи на всех направлениях», — говорится в сообщении. Особый акцент Путин сделал на сферах безопасности и стабильности Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии.

По словам российского президента, отношения между странами основаны на принципах дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов, а гражданам Северной Кореи — мира и благополучия.

Ким Чен Ына также поздравил председатель КНР Си Цзиньпин. Он подчеркнул, что Китай в новой обстановке готов «активизировать обмен с корейской стороной стратегическими мнениями», а также «наращивать деловое сотрудничество».

КНДР была образована 9 сентября 1948 года как народно-демократическое государство, после провозглашения Республики Корея 15 августа 1948 года. С тех пор в стране правит Трудовая партия Кореи, на сегодняшний день возглавляемая первым секретарем ЦК Ким Чен Ыном, сыном Ким Чен Ира и внуком основателя КНДР Ким Ир Сена.

В конце июля Северную Крею посетил российский министр обороны Сершей Шойгу. Основной целью называлось участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине окончания Корейской войны.

В Минобороны России называли этот визит важным этапом развития сотрудничества между двумя странами. «Голос Кореи» сообщило, что на встрече Ким Чен Ын и Шойгу обсудили и достигли консенсуса в вопросах национальной обороны и безопасности.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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