 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Антонов заявил о цели России сделать Африку центром мирового развития Политика, 02:06
В США удвоился показатель детской бедности Экономика, 01:53
Ким Чен Ын назвал свой визит демонстрацией важности стратегических связей Политика, 01:28
Обвинение запросило для экс-зампреда ЦБ 9,5 лет Финансы, 01:23
Постпредство не сочло смягчение ввоза вещей в ЕС улучшением для россиян Экономика, 01:15
The Economist узнал о сомнениях Запада в успехе наступления Киева до зимы Политика, 01:05
США заявили о готовности к мерам против сотрудничества КНДР и России Политика, 00:42
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Сборная Германии после отставки тренера впервые за 9 лет победила Францию Спорт, 00:33
Греф не рекомендовал россиянам хранить сбережения в твердых валютах Финансы, 00:20
Глава BP Луни ушел в отставку из-за сокрытия личных отношений с коллегами Бизнес, 00:16
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Италия с экс-тренером «Зенита» нанесла Украине первое поражение с марта Спорт, 00:03
Мостуризм заявил о росте посещаемости ресторанов более чем на треть Бизнес, 00:01
Токаев связал инвестиции в Казахстан с доказательством законности активов Бизнес, 12 сен, 23:47
Политика ,  
0 

США заявили о готовности к мерам против сотрудничества КНДР и России

Госдеп США заявил о готовности принять меры против сотрудничества России с КНДР

США готовы принять меры, чтобы предотвратить развитие военно-технического сотрудничества России с Северной Кореей. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных», — сказал он.

Представитель Госдепартамента также добавил, что «любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН».

США не раз призывали Пхеньян прекратить сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. После визита в КНДР в июле и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном министр обороны Сергей Шойгу не исключил, что российская и северокорейская армии могут провести совместные учения. Пхеньян, в свою очередь, заявил о планах модернизировать все тяжелые субмарины и оснастить тактическим ядерным оружием.

В начале сентября Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию. По информации Вашингтона, стороны намерены обсудить сотрудничество в сфере обороны. Среди интересов КНДР названы передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь. Источник в российской делегации говорил РБК, что 13 сентября лидер КНДР проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.

Кроме того, Вашингтон полагает, что Северная Корея планирует поставлять в Россию вооружения, отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Белый дом, по его словам, продолжит убеждать Пхеньян не совершать этот шаг. Посол России в КНДР Александр Мацегора подчеркивал, что страна не поставляет Москве оружие и боеприпасы, так как сама находится в предвоенной обстановке.

Читайте на РБК Pro
О чем уведомить российские госорганы после переезда в Казахстан
Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ
Почему кружится голова: восемь причин
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс

Россия и КНДР руководствуются интересами двусторонних отношений, заявления из США Москву и Пхеньян не интересуют, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков о предостережениях Вашингтона.

Теги
КНДР санкции США военное сотрудничество
Материалы по теме
Посол КНДР заявил о боевом товариществе с Россией против «общего врага»
Политика
США попросят КНДР не помогать России с оружием
Политика
КНДР решила оснастить подлодки тактическим ядерным оружием
Политика