США заявили о готовности к мерам против сотрудничества КНДР и России

США готовы принять меры, чтобы предотвратить развитие военно-технического сотрудничества России с Северной Кореей. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер в ходе брифинга. Трансляция шла на Youtube-канале ведомства.

«Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных», — сказал он.

Представитель Госдепартамента также добавил, что «любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН».

США не раз призывали Пхеньян прекратить сотрудничество с Россией в военно-технической сфере. После визита в КНДР в июле и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном министр обороны Сергей Шойгу не исключил, что российская и северокорейская армии могут провести совместные учения. Пхеньян, в свою очередь, заявил о планах модернизировать все тяжелые субмарины и оснастить тактическим ядерным оружием.

В начале сентября Ким Чен Ын отправился с визитом в Россию. По информации Вашингтона, стороны намерены обсудить сотрудничество в сфере обороны. Среди интересов КНДР названы передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольственная помощь. Источник в российской делегации говорил РБК, что 13 сентября лидер КНДР проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а 16 сентября у него будет встреча с министром обороны Сергеем Шойгу.

Кроме того, Вашингтон полагает, что Северная Корея планирует поставлять в Россию вооружения, отмечал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Белый дом, по его словам, продолжит убеждать Пхеньян не совершать этот шаг. Посол России в КНДР Александр Мацегора подчеркивал, что страна не поставляет Москве оружие и боеприпасы, так как сама находится в предвоенной обстановке.

Россия и КНДР руководствуются интересами двусторонних отношений, заявления из США Москву и Пхеньян не интересуют, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков о предостережениях Вашингтона.