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Политика ,  
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Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

США являются главным врагом КНДР, отношения между странами могут измениться только, если Вашингтон откажется от своей враждебной политики. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — указал он.

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Политик заявил, что для установления новых взаимоотношений между государствами Вашингтон должен изменить свою политику, враждебную по отношению к Северной Кореи. По мнению корейского лидера, политика США за последнее время в этом смысле только ухудшилась, несмотря на попытки Пхеньяна снизить напряженность в регионе.

Ким Чен Ын указал, что его страна должна продолжить развивать свой ядерный арсенал, чтобы иметь возможность сдержать ядерную угрозу со стороны Штатов.

Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Сон Гвон летом 2020-го говорил, что отношения КНДР и США достигли «точки отчаяния». По его мнению, КНДР находится в списке целей Вашингтона для упреждающего ядерного удара.

Президент США Дональд Трамп в конце декабря заявил, что США смогли избежать ядерной войны с КНДР благодаря его действиям и налаживанию отношений с Ким Чен Ыном. «На данном этапе у меня с ним [Ким Чен Ыном] очень хорошие отношения <...>. И знаете что? Войны нет», — заявил президент.

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