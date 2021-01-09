Ким Чен Ын назвал США главным врагом КНДР

США являются главным врагом КНДР, отношения между странами могут измениться только, если Вашингтон откажется от своей враждебной политики. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

«Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — указал он.

Политик заявил, что для установления новых взаимоотношений между государствами Вашингтон должен изменить свою политику, враждебную по отношению к Северной Кореи. По мнению корейского лидера, политика США за последнее время в этом смысле только ухудшилась, несмотря на попытки Пхеньяна снизить напряженность в регионе.

Ким Чен Ын указал, что его страна должна продолжить развивать свой ядерный арсенал, чтобы иметь возможность сдержать ядерную угрозу со стороны Штатов.