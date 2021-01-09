Ким Чен Ын заявил о намерении укреплять отношения с Россией

КНДР продолжит развивать двусторонние отношения с Россией. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство страны.

«КНДР заложила фундамент для расширения и развития дружественных отношений с Россией», — отмечается в сообщении.

Кроме того, политик указал на необходимость развивать братские отношения с Китаем.

Ким Чен Ын также назвал США главным врагом КНДР. «Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития», — заявил он.